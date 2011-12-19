-Spekülasyonları hayretle takip ediyoruz İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü, asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile ilgili medyaya yansıyan haberler vasıtasıyla, 2009'da Bochum Savcılığı'ndan iletilen bilgiler ışığında başlatılan (Bahis ve şike manipülasyonu soruşturması) ile aralarında bağlantı kurulma çabaları olduğunu dile getirerek, bu girişimlere tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Bir süredir bazı basın-yayın organlarında, asbaşkanlarımızdan Sayın Şekip Mosturoğlu ile ilgili çıkan haberler vasıtasıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü ile 2009'da Bochum Savcılığı'ndan iletilen bilgiler ışığında başlatılan (Bahis ve şike manipülasyonu soruşturması) arasında bağlantı kurulma girişimleri ve bu konuda yapılan spekülasyonlar tarafımızca hayretle takip edilmektedir'' denilirken, ''Türk spor kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bu haberler tamamen maksatlı çarpıtmalardır'' ifadeleri kullanıldı. Hukuki konularda bilgi sahibi olmaksızın, somut belge ve verilere dayanmadan, birbirinden bağımsız konular arasında art niyetli zorlamalarla bağlantı kurmaya çalışan kişi ve kurumların karalamalarına karşı, Fenerbahçe Kulübü olarak açıklama yapma gereği duyulduğu aktarılırken, şu ifadelere yer verildi: ''Haberlere konu edilen, Bochum Savcılığı'ndan iletilen bilgiler ışığında başlatılan (Bahis ve şike manipülasyonu soruşturması), Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4 Ağustos 2009'da Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan (Şike soruşturması) ile Diyarbakır Savcılığı'nın yürüttüğü (Yasadışı bahis soruşturması) ve Bochum Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda yapılan çalışmaların bir neticesidir. Bu soruşturma neticesinde futbol ailesine mensup 65 kişi, 2010'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiştir. PFDK'ya sevk edilen isimler arasında, hiçbir oyuncumuz veya yöneticimiz yoktur. Dolayısıyla da söz konusu soruşturmayla kulübümüz arasında hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Buna karşın, camiamız, bu tür maksatlı haberlerle bahis manipülasyonuyla ilgiliymiş izlenimi yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım meslek ahlakı ile asla izah edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü, 104 yıllık saygın ve lekesiz bir geçmişe sahip büyük bir camiadır. Kulübümüz, yargı sürecine duyduğu saygı ve güvenle gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ancak bu olgunluk, kulübümüz hakkında haksız ve hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen saldırılara karşı kendimizi savunmayacağımız anlamına gelmemektedir. Son olarak, bu ve benzeri nitelikteki haber ve köşe yazılarına karşı her tür hukuki, cezai ve maddi dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla girişimlerde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyu ile paylaşırız.''