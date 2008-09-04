SPD'nin başbakan adayı Steinmeier

Alman Bild gazetesi, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetiminin, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde SPD Genel Başkanı Kurt Beck'in yerine başbakan adayı göstermeyi düşündüğünü iddia etti.



Gazetenin haberinde, "Parti yönetiminde, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i gelecek hafta sonunda, en geç bir hafta daha sonra, 2009 yılı genel seçimleri için başbakan adayı ilan etme düşüncesi var" denildi.



Parti yönetiminin hafta sonunda Berlin yakınlarındaki Schwielow adlı göl kenarında toplanarak, Beck ve Steinmeier tarafından birlikte hazırlanan bir strateji belgesini ele alacağı kaydedilen habere göre, adı açıklanmayan bir parti üyesi, "Çok büyük bir sürpriz de olacak" diye konuştu.



Haberde, bu konuda şimdi yapılacak bir açıklamanın, 28 Eylülde Bavyera eyaletinde yapılacak meclis seçimlerinde iktidardaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) karşısında zayıf konumda bulunan SPD teşkilatına da yarayacağı görüşüne yer verildi.