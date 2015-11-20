SPD’li politikacılardan Türkiye çağrısı



Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önde gelen isimleri AB ile Türkiye arasında sığınmacılara ilişkin anlaşmanın imzalanmasını talep etti. Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ile Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Der Spiegel” dergisi için ortaklaşa kaleme aldıkları makalede Türkiye ile işbirliğinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi halinde, Almanya'nın da “bir Avrupa girişimi çerçevesinde” belli bir kotada mülteci kabul edebileceğini belirtti.

SPD'li politikacılar, “Türkiye'nin deniz sınırında etkin kontroller yapmasını ve Türkiye'de güvenlik içinde yaşayan Suriyelilerin yasadışı yollara başvurmasını engellemek için çabalamasını” istedi. Bunun karşılığında ise AB'nin Türkiye'yi “dayanışma içinde güçlü bir şekilde desteklemesi” gerektiği belirtildi. Gabriel ve Steinmeier, Türkiye'nin ‘güvenli menşe ülkesi' olarak sınıflandırılmasını ve vize kolaylıklarını buna örnek gösterdi. İki politikacı Türkiye ile mülteciler konusunda varılacak bir anlaşmayı, “Alman mülteci politikasında yeni bir başlangıç” olarak nitelendirdi.

"Yeni bir başlangıç"

SPD'li üst düzey politikacılar, "Şayet bir yıl değil, daha uzun dönemli yardım etmek istiyorsak daha fazla düzen vermeli ve yönlendirmeliyiz" dedi. Politikacılar Almanya'da geçerli olan 'sığınma hakkı'na ise hiçbir zaman dokunulmayacağını, mülteci alımı konusunda da bir üst limitin yürürlüğe girmeyeceğini belirtti.

AB ile Türkiye arasında sığınmacı krizi ile mücadelede Türkiye'nin rolüne ilişkin prensipte anlaşma sağlanmış, ancak anlaşmanın teknik ayrıntılarına dair müzakerelerin sürdüğü belirtilmişti. Türkiye, yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli sığınmacı kabul etmişti. Sığınmacıların Avrupa rotası üzerinde Türkiye kilit bir konumda bulunuyor.