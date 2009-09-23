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Ekonomi

S&P'den Türk bankalarına olumlu haber

Standart and Poor's, Türkiye'deki 7 finans kuruluşu ve 1 holdingin görünümünü negatiften durağana yükseltti.

23 Eylül 2009 03:00

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standart and Poor's (S&P), Türkiye'deki 7 finans kuruluşu vd 1 holdingin görünümünü negatiften durağana yükseltti.

S&P, 'Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ, Garanti Finansal Kiralam AŞ, HSBC Bank AŞ, Türkiye Garanti Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Ypaı Kredi Bankası AŞ'nin görünümünü negatiften durağana yükselttiğini açıkladı.

Kuruluş Doğuş Holding AŞ'nin görününmünü de negatiften duraüana çevirdiğini ifade etti.

S&P, Türk,ye'nin kredi notu görünümünü 17 eylülde negatiften durağana yükseltmişti.

Kredi notu görünümünün değiştirilmesine gerekçe olarak S&P, Türkiye'nin azalan dış finansman riski çerçevesinde, ekonomik dayanıklılığının artmasının ve Orta Vadeli Program çerçevesinde de ekonomik politika belirsizliğnin azalmasını gösterdi.

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