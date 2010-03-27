SP'den her maddeye ayrı oy pusulası

T24 - AKP'nin hazırladığı anayasa değişikliği paketinin içeriği kadar, paketin tümünün bir arada oylanması tartışılırken, Saadet Partisi lideri Numan Kurtulmuş’tan sürpriz öneri geldi. Kurtulmuş, paketteki tüm maddelere ait başlıkların bir oy pusulasına yazılması, bu başlıkların altına ve üstüne de “evet” ve “hayır” kutucukları konulmasını önerdi.



Kurtulmuş, partisinin hazırladığı paketteki düzenlemeler için ayrı ayrı oy verilebilmesine imkân sağlayan oy pusulasını ilk kez Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la görüşmesinden sonra gösterdi. Saadet Partisi çalışma yaparken, Kurtulmuş öneriyi Arınç’a aktardı. Milliyet gazetesinde yer alan haberde seçmenin iradesinin sandığa tam olarak yansıyabilmesi için maddelerin ayrı ayrı oylanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, önerilerini şöyle anlattı: “Sırasıyla 26 madde milletin önüne getirilebilir. Diyelim 1. maddede kanun önünde eşitlik, 3. madde toplu iş sözleşmesi hakkı, 5. maddede askeri yargı. Bu maddeler konulur. Bir siyasi kanaate sahip olan vatandaş ‘ben 1, 5 ve 10. maddeye evet, diğerlerine hayır diyorum’ diyebilir. Bir başka vatandaşımız ise 2. ve 8. maddeye ‘evet’, kalanına ‘hayır’ diyebilir. Sağlıklı ittifak ortaya çıkmış olur. Millet iradesi sandığa tam olarak böyle yansır. Seçmene her bir maddeyle ilgili irade koyma şansı tanınmış olur. Paketin tamamına evet ya da hayır denmemeli. Bazı maddelere ‘hayır’ demek zorunda kalan insanlar bütününe nasıl oy verecek? Bu oylama referandumu politize eder. AKP'ye evet diyenler evet, yoksa hayır olur. Kutuplaşmaya neden olur. Bunu önlemenin yolu tek tek oylanmasıdır. Madde madde oylamak demokrasinin ruhuna uygun olur.”



Kurtulmuş’un basına da gösterdiği pusulanın ortasına, milletvekili seçiminde partiler için yapıldığı gibi bir sütun açılıyor ve maddelerin başlıkları yazılıyor. Bu sütunun üst tarafında, daire içerisinde ve sarı renkte “evet”, alt tarafında daire içerisinde ve mavi renkte “hayır” ifadesi bulunuyor. Böylece seçmene, her madde açısından iradesini gösterme imkanı tanınıyor.



AKP'nin hazırladığı değişiklik paketinin geçici maddesinde, paketteki düzenlemelerin bütün halinde oylanacağı belirtiliyor. Anayasa’nın 175. maddesi ise parlamentoya, maddelerin ayrı ayrı oylanması konusunda imkân tanıyor.



Bu arada, CHP, MHP ve BDP paketin bütün halinde oylanmasının sakıncalı olduğu yönünde görüş bildirdi. Öte yandan AKP'de bugün toplantı yapılacak. Toplantıdan çıkabilecek en sürpriz kararın, paketteki düzenlemelerin bir arada oylanmasına yönelik düzenlemede değişikliğe gidilmesi olacağı, ancak bunun için muhalefetle pazarlık yapılabileceği belirtiliyor.





