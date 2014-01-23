SP'den 'doğalgaz ve elektrik faturasına son verecek Saadet Jeneratörü' vaadi

Saadet Partisi’nin (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Selman Esmerer projelerini basına açıkladı. Esmerer’in sunduğu yirmiyi aşkın proje arasında yer alan “Saadet Jeneratörleri” ile doğalgaz ve elektrik faturalarının kalkacağı savunuldu. Esmerer, atık su bedelini kaldırarak su faturalarında da yüzde 50 indirime gideceklerini ileri sürdü. Esmerer, belediye başkanı olursa “Seçtiklerini Denetle” projesi ile halkı yönetime katmayı hedeflediklerini belirtti ve belediyelerin yönetici kadrolarının ihale paylaşmalarını engellemek için adım atacaklarını açıkladı.

SP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selman Esmerer, projelerini İstanbul, Topkapı’da düzenlenen ve 50’ye yakın gazeteci ve akademisyenin katıldığı basın toplantısında açıkladı. Zaman yazarı Ali Bulaç, Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Vatan yazarı Ruşen Çakır, Milli Gazete yazarı Ekrem Şama ve Taraf yazarı Mehmet Baransu'nun da katıldığı toplantının açılış konuşmasını SP İstanbul İl Başkanı Hüseyin Oruç yaptı. Oruç, Milli Görüş’ün belediyecilikte çığır açtığını belirtti ve birinci projeleri olarak “ahlak ve maneviyat”ın altını çizen Oruç, ikinci proje olarak da “Toplumun efendisi topluma hizmet edendir” hadisini gösterdi.

Oruç’un ardından konuşan Selman Esmerer, yerel seçim öncesinde “havanın kurşun gibi ağır” olduğunu söyledi. “Dosyalar ve operasyonların havada uçuştuğunu” belirten Esmerer, kutuplaşmaya dikkat çekti. Esmerer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar kutuplaşmanın devam etmesinden endişe duyduğunu belirtti ve gerilimin düşmesi için “Başbakan Tayyip Erdoğan’a, iktidara, ana muhalefet partisine, siyasi partilere ve medyaya sorumluluklar düştüğünü” söyledi.

Esmerer, konuşmasının devamında ulaşım, kentsel dönüşüm ve altyapı odaklı proje listesini açıkladı.

Esmerer’in açıkladığı projelerin bir kısmı şöyle:

- Ümraniye-Kağıthane, Kağıthane-Yenibosna, Yenibosna-Haliç hatlarında yeni tüneller

- Boğaziçi Köprüsü onarıma girmeden raylı sistemin yer aldığı yeni bir boğaz köprüsü

- Haliç’ten Beylikdüzü’ne çok katlı yollar

- İDO’nun özelleştirmesinin ardından gerileyen deniz taşımacılığını canlandırma

- 180 km’lik raylı sistemlerin 600 km’ye çıkarılması

- Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en başarılı çalışması metrobüs sisteminde, isteyen bayanlara pembe metrobüs hizmeti sunma

- Ümraniye-Mecidiyeköy hattında teleferik yapımı

- Akıllı ve katlı otoparklar

- Noktasal imarlara son verme

- Deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul’da kentsel dönüşümü yaklaşık 10 kat hızlandırma

- Plansız imar ve bitişik nizamdan müzdarip İstanbul’daki nüfus yoğunluğunu İstanbul’un dış çemberine taşımak

- Atatürk Havalimanı’ndaki 8 bin dönüm araziyi imara açmama ve New York’taki Central Park’ın iki katı büyüklüğünde bir park yapma

- Haliç-Büyükdere arası kanal açma ve su sporu ile turizmi geliştirme

- Zeytinburnu örneğindeki 16/9 benzeri silüeti bozan yapılara müdahale etme

- Kültürel ve tarihi restorasyonlara ayrılan bütçeyi arttırma

- Süleymaniye evleriden Unkapanı’na uzanan bölgeyi tarihi niteliklerine uygun olarak yeniden yapma

- Film platosu kurma

- Atık su bedelini kaldırarak su faturasında yüzde 50 ucuzlamaya gitme

- Manyetik alan mantığıyla çalışacak “Saadet Jeneratörleri” ile benzin ve mazot kullanımını sınırlama, hem elektrik, hem de doğalgaz faturasını kaldırma

- SE-DE (Seçtiklerini Denetle Projesi) ile halkı yönetime katma

- Belediyelerin yönetici kadrolarının ihaleleri paylaşımını engelleme

Projelerin sunumu ardından Esmerer, gazetecilerin projelere dair getirdiği eleştirileri ve soruları yanıtladı.

Selman Esmerer kimdir?

1959 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Erzincanlı Esmerer, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini Osmaniye’de yedek subay olarak yerine getirdi.

Esmerer, siyasi hayatına 1983 yılında Refah Partisi İstanbul Kurucu Il Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. Refah Partisi’nde birim başkan yardımcılıkları ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Fazilet Partisi Kurucu Il Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görevler üstlendi.

Saadet Partisi’nde kurucu il yönetim kurulu üyesi olan Esmerer, Saadet Partisi’nin 17 Ekim 2010 tarihinde yapılan büyük kongresinde GİK üyeliğine seçildi ve sonrasında da İstanbul İl Başkanlığı’na atandı.

Ambalaj sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Selman Esmerer, İlim ve Hizmet Vakfı Başkan Yardımcılığı, Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği, Sanayi Odası Ambalaj Sektörü Temsilciliği, Depo ve Ardiyeciler Kooperatifi Başkan yardmcılığı, İSOM (İstanbul Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği) Başkan Yardımcısı, ASKON ve MÜSİAD üyesi olup, evli ve dört çocuk babasıdır.

İşte SP’nin ilçe belediye başkan adayları

Saadet Partisi’nin İstanbul'da belirlenen ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Yusuf Dal,

Avcılar Belediye Başkan Adayı Ender Esinler,

Bağcılar Belediye Başkan Adayı Beşir İstemi,

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Gündoğdu,

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Boyalık,

Başakşehir Belediye Başkan Adayı Neşet Çevik,

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar,

Beykoz Belediye Başkan Adayı Selman Yücel,

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaya,

Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mahmut Ustahaliloğlu,

Esenler Belediye Başkan Adayı Erol Urhan,

Eyüp Belediye Başkan Adayı Celal Çoban,

Fatih Belediye Başkan Adayı Lütfi Kibiroğlu,

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Bilal Ay,

Güngören Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Çelebi,

Kadıköy Belediye Başkan Adayı Bekir Cesur,

Kağıthane Belediye Başkan Adayı Zeynel Keskin,

Kartal Belediye Başkan Adayı Ali İsmail Kızılgöz,

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Varol Şahin,

Maltepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Akın,

Pendik Belediye Başkan Adayı Mahmut Kılıç,

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Recai Demiryürek,

Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Dural,

Silivri Belediye Başkan Adayı Kadir Tokalı,

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Arıkan,

Sultangazi Belediye Başkan Adayı Hasan Akpınar,

Şişli Belediye Başkan Adayı Engin Yılmaz,

Tuzla Belediye Başkan Adayı Ahmet Dikici,

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yusuf Yüksel,

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Yahya Kemal Hayırlıoğlu.