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Ekonomi

S&P'den çift haneli enflasyon beklentisi

Türkiye'de yıllık ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 10.8, 2018'de ise yüzde 7.9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor

09 Kasım 2017 17:15

Geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit eden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, bu yıl enflasyonda çift hane öngördü.

Standard & Poor's Ülke Kredi Reytingleri Kıdemli Direktörü Frank Gill, "Türkiye’de yıllık ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 10.8, gelecek yıl yüzde 7.9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gill, Türkiye ekonomisiyle ilgili, "Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.0 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Türkiye’nin ihracat hacminde ve nominal ihracat performansında çok güçlü bir yükseliş gördük. Son 12 aylık dönemde Türkiye’nin cari açığını finanse eden sermaye akışının büyük çoğunluğu yerleşik olmayanların hükümet tahvillerine yaptığı yatırımlarla oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Business HT’nin haberine göre Gill, S&P'nin geçen hafta Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" ve not görünümünü ise “negatif" olarak teyit etmesine ilişkin olarak, Türkiye’nin büyüme verilerinin güçlü olduğunu ve bu yıl için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi.

Gill, enflasyonun önümüzdeki yıl gerileyebileceğini belirterek, Türkiye'de yıllık ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 10.8, 2018'de ise yüzde 7.9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

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