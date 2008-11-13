S&P’den bankalara övgü

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türk bankalarının Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki bankalardan daha iyi durumda olduğunu belirtti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye bankalarının global piyasa dalgalanması karşısında dayanıklılığı ile ilgili rapor açıkladı. Raporda Türk bankalarının Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki bankalardan daha iyi durumda olduğuna dikkat çekildi.



Türk bankalarının, küresel kriz ortamında, risk yönetiminde başarılı olduklarının vurgulandığı raporda, bankaların konut kredisi yükümlülüklerinin az olmasının da dayanıklılığında etkili bir unsur olduğu ifade edildi.



Raporda Türk bankalarının toplam yükümlülüklerinin sadece yüzde 7'sinin sendikasyon yükümlülükleri olduğu kaydedildi.



Bankaların geçmişte tekrar eden finansal ve politik krizlerinde aldığı tavırların başarılı olduğu belirtilen raporda, uluslararası borçlanmalarının sınırlı olmasının global likidite azalmasının etkilerini hafiflettiği kaydedildi.



Bankaların uluslararası sermaye piyasalarından aldığı toplam borçların, yükümlülüklerin yüzde 15’ini oluşturduğu belirtildi.



Raporda bankaların yurtdışındaki bankalara toplam borcunun şu anda 56 milyar dolar olduğu, bu rakam yabancı varlıklar çıkartıldığında 39 milyar dolar olduğu ifade edildi.



Türk Bankaları sermaye yeterliliği ve varlıklar açısından da iyi bir pozisyonda bulunuyor.



