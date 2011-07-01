S&P'dan ABD'ye: Kredi notunu düşürürüz

T24- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD Kongresi'nin borçlanma tavanını yükseltmede anlaşma sağlayamaması ve dolayısıyla borcunu ödeyememesi halinde ABD'nin uzun vadeli kredi notunu en düşük seviye çekeceği uyarısında bulundu.



S&P Başkanı John Chambers, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin borçlanma tavanını artırmada anlaşamaması ve borcunu ödeyememesi durumunda ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu en düşük seviye olan ''D''ye indireceklerini söyledi.





Chambers, ''Herhangi bir hükümet borcunu zamanında ödeyemezse o hükümetin kredi notu D'ye gider. Bununla birlikte hükümetin borç tavanını yükselteceğini düşünüyoruz. Onlar, sıklıkla son dakikada olmak üzere 1960 yılından bu yana 78 kez az ya da çok bu tavanı artırdılar ve bu sefer de böyle olacağını düşünüyoruz'' dedi.





ABD'de yönetim, 14,3 trilyon dolarlık borç limitine mayıs ayında ulaştı. ABD, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 2 Ağustos'a kadar borç limitinin artırılması konusunda uzlaşmaya varamazsa borcunu ödeyememe riskiyle karşı karşıya kalacak.





S&P, nisan ayında da ABD'de politika yapıcıların 2013 yılına kadar bütçe açığını ve ulusal borcu azaltmak için ''uygulanabilecek anlamlı bir programı'' uygulamaya koymazsa ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu kaybetme olasılığı bulunduğunu açıklamıştı.





Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de ABD hükümetinin borçlanma tavanını yükseltmede başarısız olması halinde ''Aaa'' olan kredi notunu ''Aa'' seviyesine çekeceği uyarısında bulundu.





Moody's, kredi derecelendirmesinin hükümetin atacağı adımlara bağlı olduğu, ayrıca bazı eyalet ve yerel yönetimlerin ''Aaa'' olan derecelerinin ise tehlike içinde olduğunu açıkladı.





Kuruluşun üst düzey kredi derecelendirme yetkilisi Steven Hess, bu ay başında yaptığı açıklamada, ABD'nin borç limitinin kısa süreli borcu ödeyememeye yol açması halinde bile kredi notunun ''Aaa'' seviyesine tekrar ulaşamaması riskine sahip olacağını söylemişti.





Moody;s 2 Haziran'da, ABD'nin temmuz ayı ortasına kadar borç limitinin artırılmasında gelişme olmazsa kredi notunu muhtemel indirim için izlemeye alacaklarını bildirmişti.





Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD Kongre üyelerine, ülkenin 14,3 trilyon dolar olan borç limitini artırmaları çağrısında bulunmuştu.





IMF, ABD ekonomisiyle ilgili yıllık raporunda, ABD Kongre üyelerinin, hükümetin borçlanma limitini yükseltmesi konusunda anlaşamaması halinde bunun faiz oranlarında yükselişe ve dolayısıyla küresel piyasalara ve ABD ekonomisinin kırılgan toparlanmasına zarar vereceği uyarısında bulunmuştu.





IMF'nin raporunda, ''Federal hükümetin borç tavanı, ABD ekonomisinin ve dünya finansal piyasalarının ciddi bir şokla karşılaşmaması için süratle artırılmalı'' denilmişti.