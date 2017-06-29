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Dünya
Deutsche Welle

SPD lideri Schulz'dan Erdoğan'a veto

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz, Erdoğan’ın Almanya’da geniş çaplı bir etkinlik düzenlemesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

29 Haziran 2017 11:28

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi.

Alman basınında G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirildi.

Türk siyasetçilerin Nisan ayındaki Anayasa referandumu öncesinde Almanya'da düzenlemek istediği etkinliklerin bazıları iptal edilmiş, Türk siyasetçiler Almanya'da etkinlik düzenlenecek salon işletmelerinin ya da ilgili belediyelerin salonların gerekli koşullara sahip olmadığı gerekçesiyle etkinlikleri iptal etmesini sert bir dille eleştirmişti.

Schulz, AKP'den politikacıların referandum öncesindeki etkinliklerinin iptal edilmesini de hatırlatarak "Burada önemli olan salonların yangın koruma önlemleri ya da park yerlerinin sayısı değil. Burada önemli olan Erdoğan'ın iç politik sorunları Almanya'ya taşımaması. Alman hükümeti, kentleri bu konuda zor durumda bırakamaz. Bence somut bir çizgi belirlenmesine ihtiyaç var" dedi.

Alman medyası: Başvurular reddedildi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki büyük salon işletmelerinden yapılan açıklamalarda rezervasyon için yapılan başvuruların kısmen reddedildiği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak ise "Türkiye'den resmi bir istekte bulunulmadığını" açıkladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği de Erdoğan'ın Almanya'da toplantı yapmak istediğine dair bilgilerinin olmadığını duyurdu. Ancak Alman basınında Erdoğan'ın konuşma yapabilmesi için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verildi.

Dortmund ve Oberhausen kentlerindeki salonlardan verilen olumsuz yanıtlardan sonra Köln ve Düsseldorf kentlerinden de benzer yanıtlar verildiği ifade edildi.

Erdoğan, cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'daki son konuşmasını Mayıs 2015'te Karlsruhe'de yapmıştı.

dpa/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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