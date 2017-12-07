SPD Kongresinde koalisyon konusunda karar verilecek

Sosyal Demokrat Parti (SPD) bugün Berlin’de başlayacak üç günlük kongrede, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile yeni hükümetin kurulması yönünde görüşmelere başlanıp başlanmaması delegelerin oyuna sunulacak.

SPD Genel İdare Kurulu, pazartesi günü Hristiyan Birlik partileri ile ucu açık görüşmelere başlanması kararı almıştı. Sosyal Demokratlar ile Hristiyan Birlik partileri arasında koalisyon ön görüşmelerine başlanmasının yanı sıra azınlık hükümetinin desteklenmesi seçenekler arasında bulunuyor.

SPD yönetimi, “ucu açık görüşmeler” öngören önergenin delegelerin yüzde 60 ile yüzde 70’inin oyu ile kabul edileceğini tahmin ediyor. Ancak SPD Gençlik Teşkilatı’nın sunduğu önergede, erken seçimlere gidilmesi veya Hristiyan Birlik partilerinin kuracağı azınlık hükümetine dışarıdan destek verilmesi, ancak Büyük Koalisyon seçeneğinin kesinlikle düşünülmemesi talep ediliyor.

Kongrenin tartışmalı geçmesi bekleniyor

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, kongrenin hararetli tartışmalara sahne olacağını işaret etti. Schulz, “Böyle temel bir kararın alınacağı parti kongresinde yönetimin sunduğu önergeye ilişkin hararetli tartışmalar yaşanacaktır” dedi. Hiçbir olasılığın göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Schulz, “otomatik olarak herhangi bir karara varılmasını da önermiyorum” şeklinde konuştu.

SPD Alman Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles de, yeni kırmızı çizgilerle çıtanın yükseltilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, zor bir durum ile karşı karşıya olunduğunu ve ucu açık görüşmeler yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Demokratlarda karar değişikliği

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından Sosyal Demokratlar yüzde 20,5 ile tarihlerinin en düşük oyunu almıştı. Bunun üzerine SPD lider Schulz, koalisyonda yer almayacaklarını, muhalefette kalmayı tercih ettiklerini açıklamıştı.

Jamaika koalisyonu kurulması için Hristiyan Birlik partileri ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yürütülen ön görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Sosyal Demokratlar bu kararlarını gözden geçirmek zorunda kalmışlardı.

Eğer parti kongresinde SPD Genel İdare Kurulu’nun sunduğu önerge kabul edilirse, Schulz’un önümüzdeki hafta Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer ile görüşmesi bekleniyor.

Parti yönetimi seçilecek

Parti kongresinde ayrıca Martin Schulz’un yeniden genel başkanlığa seçilmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra seçimlerde aldığı yenilginin ardından yeniden yapılanmaya giden Sosyal Demokratların kongresinde altı genel başkan yardımcısı ile genel sekreter seçilecek. Üç gün sürecek kongrede, Lars Klingbeil’in genel sekreterliğe, Thorsten Schäfer-Gümbel, Olaf Scholz, Malu Dreyer, Ralf Stegner, Natascha Kohnen ve Manuela Schwesig’in ise genel başkan yardımcılığına seçileceği tahmin ediliyor.

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