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Dünya
Deutsche Welle

SPD koalisyon görüşmeleri için zaman istedi

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderleri olası bir koalisyon hükümeti için ilk kez bir araya geldi. SPD'nin koalisyon ön görüşmeleriyle ilgili kararını cuma günü açıklaması bekleniyor.

14 Aralık 2017 03:39

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası "Jamaika koalisyonu" görüşmelerinin başarısızlığa uğramasının ardından gözler bu gece Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti liderlerinin yaptıkları ilk görüşmedeydi. Görüşmeye Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un yanı sıra; CDU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ve sadece Bavyera eyaletinde örgütlü bulunan CSU'nun Federal Meclis'teki parti grup başkanı Alexander Dobrindt de katıldı.

Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcilerinin ilk görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Başbakan Angela Merkel, CSU Başkanı Horst Seehofer ve CSU'nun Federal Meclis'teki parti grup başkanı Alexander Dobrindt; CDU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder'in Federal Meclis'teki odasından Türkiye saatiyle 23:45'te ayrıldı.

Yapılan açıklamada her iki tarafın da "açık ve güvenilir bir görüşme" gerçekleştirildiğini kaydettiği belirtildi. Açıklamada "CDU ve CSU, SPD ile birlikte istikrarlı bir hükümet kurmak için koalisyon görüşmeleri gerçekleştirmek istediğini açıkça ifade etti" denildi.

SPD ise karar vermek için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor. SPD'nin cuma günü koalisyon ön görüşmelerine başlayıp başlamama konusunu değerlendireceği ve buna göre karar vereceği kaydedildi.

"Jamaika koalisyonu" kurulması için Hristiyan Birlik partileri ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yürütülen görüşmelerinin başarısızlığa uğramasının ardından hükümet kurma krizini aşmak için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girmişti. SPD'nin Berlin'deki kongresi sonrasında, parti lideri Schulz, Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon konusunda "ucu açık" görüşmeleryapacaklarını açıklamıştı.

dpa/Reuters, BW/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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