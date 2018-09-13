SPD: İç istihbarat başkanı görevden alınsın

Almanya’da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen’a yönelik tartışmalar sürüyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Chemnitz’deki yabancı düşmanlığı içeren olaylara ilişkin açıklamaları nedeniyle eleştirilen Maaßen’ın görevden alınmasını talep etti. Klingbeil, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada "SPD yönetimi için Maaßen’ın gitmesi gerektiği son derece açık” dedi. Klingbeil, Başbakan Angela Merkel’e de çağrıda bulunarak "Merkel’in şimdi harekete geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti de iç istihbarat başkanının görevden alınmasını talep ediyor.

İçişleri Bakanı Seehofer'den Maaßen'a destek

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise kendisine bağlı bir kurum olan Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanına arka çıktı. İçişleri Bakanı Seehofer, bugün Alman meclisinde yaptığı konuşmada da Maaßen'a olan güveninin tam olduğunu ifade etti. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partinin lideri Seehofer, Maaßen’ın meclisin ilgili komisyonlarına izlediği tutumu “kapsamlı” ve "ikna edici” bir şekilde açıkladığını söyledi. Seehofer, Maaßen’ın "radikal sağcılara karşı ikna edici bir pozisyon sergilediğini” de sözlerine ekledi.

İç istihbarat başkanı geçen Cuma günü Bild gazetesine verdiği mülakatta, Chemnitz'de aşırı sağcıların gösterileri sırasında yabancı gibi görünenlerin “sürek avına” maruz kaldığına ilişkin görüntülere kuşkuyla yaklaştığına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu. Maaßen, açıklamalarının tepki toplaması üzerine Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na bir rapor sunmuş, Çarşamba günü de meclisin Denetleme Komisyonu ve İçişleri Komisyonu’nda vekillerin sorularını yanıtlamıştı.

Koalisyon ile ilgili tartışma

Bakan Seehofer, komisyonlardaki oturumlardan sonra yaptığı açıklamada da, Maaßen’ın görevden alınması için herhangi bir neden göremediğini dile getirmişti.

Seehofer’in bu açıklamalarına tepki gösteren Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik örgütü Jusos’un başkanı Kevin Kühnert, Maaßen’ın görevde kalması durumunda partisinin koalisyondaki çalışmalarına devam edemeyeceğini söyledi. Künhert, Spiegel’e yaptığı açıklamada, “Kırmızı çizgilerimizi göstermemiz gereken bir noktadayız” dedi. Ancak SPD meclis Grup Başkanvekili Eva Högl, konuya ilişkin demeçlerinde, "Maaßen yüzünden koalisyonu terk etmeyeceklerini” vurguladı.

AfD’ye bilgi sızdırdığı iddiaları

Öte yandan, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD’de yayınlanan Kontraste programı, Maaßen’ın Anayasayı Koruma Teşkilatı 2017 yılı raporundaki bazı bilgileri, kamuoyuna açıklanmasından önce sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden siyasetçilere verdiğini iddia etti. AfD'li milletvekili Stephan Brandner, Kontraste'ye yaptığı açıklamada, 13 Haziran'da yaptıkları görüşmede Maaßen’ın henüz açıklanmamış olan “Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda yer alan bazı sayıları” aktardığını söyledi. Brandner, görüşmede terörle bağlantısı olma potansiyeli taşıyan İslamcılar ile Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın bütçesi hakkında konuştuklarını aktardı. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yıllık raporu, bu görüşmeden yaklaşık beş hafta sonra açıklanmıştı.

Ancak Maaßen, programda öne sürülen iddiaları reddetti. Anayasayı Koruma Teşkilatı basın sözcüsü Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu iddiaları kesinlikle reddediyorum” dedi. Maaßen’ın İçişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine mecliste grubu bulunan bütün partilerden siyasetçiler görüşmelerde bulunduğunu belirten sözcü, programda "bazı bilgi ve belgelerin yasalara aykırı bir şekilde iletildiği” izleniminin yaratıldığını söyledi. Sözcü, bunun gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanı, AfD’li siyasetçiler ile görüşmeler yaptığı için daha önce de eleştirilmişti.

DW,APF,rtr/JD,HS

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