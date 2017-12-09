SPD Birlik Partileri ile "ucu açık" görüşmeler yapacak

Sosyal Demokrat Parti Berlin'deki kongresini tamamladı. Kongrede Sosyal Demokrat Parti çalışmalarını modernleştirme ve partilileri karar süreçlerine daha fazla dahil etme kararı aldı.

Kongrenin kapanışında konuşan Genel Başkan Martin Schulz, partiyi yenileyeceklerini belirtti. Schulz bütün konularda hem fikir olmasa da kongrede partideki reformlar konusunda yapılan canlı tartışmaları övdü. Konuşmasında partisinin Hristiyan Birlik Partileri ile yapacağı koalisyon ön görüşmesine de değinen Schulz, Hristiyan Birlikt Partileri ile "ucu açık" görüşmeler yürüteceklerini vurguladı. Hristiyan Birlik Partileri, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına değinen Schulz, "Başkalarının ülkeyi bir çıkmaz sokağa sürüklemesi ve ülke tarihinde bizim sorumluluğu üstlenmek zorunda kalışımızın ilk olmaması, beni bazen sinirlendiriyor. Ancak bu sorumluluğu nasıl alacağımıza Sosyal Demokrat Parti'nin kendisi karar verecek. Başkalarının bize bu konuda ders vermesine izin vermeyiz" dedi.

Partinin yeni Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise konuşmasında "SPD dışarıya daha açık olmak ve dijitalleşmeye daha fazla önem vermek zorundadır" dedi. Dijital konularda uzman olan Klingbeil, bir dijital SPD aplikasyonu (programı) oluşturulmasını ve partinin yeni ve eski üyelerine düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgi verilmesini önerdi.

Sosyal Demokrat Parti 600 delegenin katıldığı kongrede parti yönetiminin belirlenmesinin yanı sıra Avrupa'nın geleceği, Almanya'ya göç gibi konular da tartışıldı. Kongrede bunun yanı sıra Hristiyan Birlik Partileri ile yapılacak koalisyon ön görüşmeleri de onaylandı. Ancak olası bir koalisyon kurulması kararı parti özel kongresinde oylanacak.

Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik Partileri arasındaki koalisyona dair görüşmeler önümüzdeki hafta çarşamba günü yapılacak. Bu görüşmelerden iki gün sonra ise SPD yönetimi Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına karar verecek. SPD bu görüşmelere 11 maddelik bir ilkeler listesi ile katılacak. Bu listede Avrupa'nın güçlendirilmesi, emeklilik reformu, eğitime milyarlarca euro yatırım yapılması gibi SPD'nin önem verdiği konular yer alıyor.

AFP/DW, HT/GY

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