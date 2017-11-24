SPD "Büyük Koalisyon" seçeneğini tartışıyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), kendileri ile Hristiyan Birlik partilerini bir araya getiren formül olan "Büyük Koalisyon"a tekrar onay verip vermeme konusunda ortak bir çizgi arayışında. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, hükümet krizine çözüm bulma çabaları kapsamında bugün Parti Genel Başkanı Martin Schulz'u Bellevue Sarayı'nda kabul etti. Bir saatin üzerinde süren görüşmeden dışarıya bilgi sızmadı. Cumhurbaşkanı'nın SPD liderine partisinin sorumluluğunu ve yeni bir Büyük Koalisyon olasılığını hatırlattığı tahmin ediliyor.

Hristiyan Birlik, Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller arasında bir Jamaika koalisyonu kurulabilmesi için sürdürülen ön görüşmeler pazar akşamı başarısızlıkla sonuçlanmış, Cumhurbaşkanı Steinmeier, yeniden seçime gidilmesinin engellenmesi için partilere yeniden hükümet kurmaya çalışmaları yönünde çağrıda bulunmuştu. Steinmeier ardından diğer parti liderleri ile görüşmüştü.

Ucu açık görüşmeler olabilir mi?

Steinmeier'in Schulz'u kabulünün ardından ise SPD'nin üst düzey yöneticileri durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi. SPD'nin zirvesine katılan isimler arasında, partinin eski genel başkanı ve 2013'te kurulan Büyük Koalisyon'un mimarlarından Sigmar Gabriel de var. Alman Dışişleri Bakanı, Hristiyan Birlik ile yine ortaklığa gidilmesine sıcak bakanlardan. SPD çevrelerinden yapılan açıklamalarda Sosyal Demokratların diğer partilerle ucu açık görüşmelere hazır olduğu mesajını verebileceği kaydediliyor.

Parti Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel, toplantıya gelişinde yaptığı açıklamada itidalli bir tavır sergiledi ve "Bu akşam her şeyi konuşacağız ve ne olacağına bakacağız" dedi.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de "içten ve dürüstçe bir tartışma" beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig ise Jamaika partilerinin Sosyal Demokratlara bir "harabe yığını" bıraktığı eleştirisini getirdi ve "bunu toparlamak için ne yapabileceğimizi iyi düşünmemiz gerek" dedi.

Kadro değişikliği öngörülmüyor

Berlin'deki SPD zirvesine katılan Parti Genel Sekreteri Hubertus Heil, yakın vadede parti zirvesinde kadro değişikliğine gidilmeyeceğini belirtirken, SPD Federal Meclis Parti Grubu Başkanı Andrea Nahles, diğer önde gelen Sosyal demokrat politikacılar ile Martin Schulz'u istifaya zorladıkları yönünde Alman Birinci Televizyonu'nda çıkan haberi sözcüsü aracılığıyla yalanladı.

Partiye düşen sorumluluk

Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil da, SPD'nin hükümet kurma sorumluluğundan kaçamayacağını vurguladı ve "SPD bu sıkıntıdan kurtulmamız için üzerine düşeni yapmalı" şeklinde konuştu. Almanya'da çeşitli günlük gazetelerin bağlı olduğu Yazı İşleri Ağı'na (RND) açıklama yapan Weil, Hristiyan Birlik liderliğindeki bir azınlık hükümeti opsiyonuna ise, "Prensip olarak azınlık hükümetleri çok narin yapılardır" diyerek şüpheyle yaklaştığını kaydetti.

Schulz sözünden nasıl dönecek?

SPD lideri Schulz, tekrar Hristiyan Birlik ile koalisyona gitmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Hür Demokratların Jamaika ön görüşmelerini keserek masadan kalkmalarının ardından hükümet kurabilecek tek çoğunluk Hristiyan Birlik partileri ve SPD'nin koalisyonunda söz konusu olabiliyor. Devlet siyaseti konusundaki sorumluluklar nedeniyle Schulz'un tekrar Hristiyan Birlik ve Başbakan Angela Merkel ile işbirliğine gitmesi yönünde partisi içinde de son günlerde baskı artıyor. Schulz'un da Hristiyan Birlik ile en azından konuşmaya hazır olabileceği yönünde emarelerin yoğunlaştığı bildiriliyor. Ancak partinin özellikle sol kanadından yeni bir Büyük Koalisyon'a yönelik muhalefet var.

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