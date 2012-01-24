-Spartak St. Petersburg: 80 - Banvit: 71 ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Basketbolda Avrupa Kupası (K) Grubu'nda mücadele eden Banvit, grubundaki 2. maçında Rusya'nın Spartak St. Petersburg takımına deplasmanda 80-71 yenildi. Mücadeleye her iki ekip de karşılıklı sayılarla başlarken, Banvit, Chuck Davis'in serbest atışlarıyla 3. dakikada skoru 6-5 yaptı. Rus ekibi ise bu basketlere hemen cevap verirken, Likhodey ve Dragicevic ile skorda 15-11 üstünlüğü yakaladı. Rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Banvit, Lance Williams ile farkı 2 sayıya indirse de evsahibi Spartak St. Petersburg ilk periyodu 24-20 önde tamamladı. 2. periyoda etkili başlayan taraf evsahibi ekip oldu. Üst üste sayılarla farkı açan Rus temsilcisi, skoru 31-24'e getirdi. Hücumda tutuk kalan Türk temsilcisi, periyodun ortalarına doğru Chuck Davis ve Cemal Nalga ile skoru 34-29'a taşıdı. Ancak sert savunması ile farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Rus ekibi, üst üste sayılarla farkı açmaya devam etti ve devreyi 49-40 önde tamamladı. 3. çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk dakikalarda üstünlüğünü sürdüren rakibi karşısında Banvit üst üste basketlerle farkı eritmeye başladı. Rakibini durdurmayı başaran Türk temsilcisi, Chuck Davis'in basketleriyle farkı 2 sayıya (56-54) kadar indirdi. Skoru eşitleyecek sayıyı bulamayan Banvit karşısında evsahibi ekip skor üstünlüğünü sürdürdü ve son çeyreğe 60-56 önde girdi. Son periyoda Chuck Davis-Bajramovic ikilisinin basketleriyle başlayan Banvit karşısında skor üstünlüğünü devam ettiren St. Petersburg, son 4 dakikaya 67-61 önde girdi. Zorlu maçta rakibi ile arasındaki farkı hızla eriten Banvit, bitime 1 dakika 18 saniye kala Lance Williams ile skoru eşitlese de (69-69), farkı yeniden açan evsahibi takım, karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı. Banvit'te Erkan Veyseloğlu 2, Serkan Erdoğan 6, Barış Ermiş 13, Lance Williams 9, Chuck Davis 16, İzzet Türkyılmaz 1, Keith Simmons 12, Cemal Nalga 4, Cliff Hammonds 2 ve Kenan Bajramovic 6 sayıyla oynadı. Spartak St. Petersburg da ise 29 sayıyla oynayan Loukas Mavrokefalides ve 13 sayı kaydeden Patrick Beverly, galibiyette önemli rol oynadı.