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Spor

Spartak Moskova'nın sitesi hacklendi

Fenerbahçe ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme Play-Off ilk maçında taraftarlarının Atatürk posterini yaktığı Spartak Moskova'nın sitesi akşam saatlerinde hacklendi

23 Ağustos 2012 12:33

Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi ön eleme Play-Off ilk maçında Emenike'nin takımı Spartak Moskova ’ya Rusya'da 2–1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında Atatürk posterinin ve cami figürünün Moskovalı taraftarlar tarafından yakılması büyük tepkilere neden olmuştu.

Spartak Moskova 'nın sitesi akşam saatlerinde AYYILDIZTIM isimli hacker grubu tarafından hacklendi. Hacker grubu, Spartak Moskova 'nın açılış sayfasına Atatürk ve Ay yıldız resmi koyularak yanına " Türkiye Cumhuriyeti 'nden ve Türk halkından derhal özür dileyeceksiniz. Hiç bir suç cezasız kalmaz, FIFA affeder ama biz affetmeyiz" mesajı yazdılar. (Hürriyet)

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spartak moskovainternet sitesihackatatürk

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