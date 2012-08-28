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Spor

Fenerbahçe Spartak Moskova maçında provakasyon iddiası

Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçında Spartak Moskova taraftarı Atatürk ve cami resimleri çizili afişleri yakmıştı

28 Ağustos 2012 21:08

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off eleme turunda Fenerbahçe ile Spartak Moskova arasında Rusya’da oynanan ilk maçta Atatürk posterinin yakılmasının ardından, yarın İstanbul’daki rövanş maçında da Spartak taraftarlarının Ermenistan bayrağı açacağı iddia edildi.

Rusya’da Ermeni diasporasının yayın organı konumundaki Erkramas gazetesi, Spartak taraftarlarıyla “Türk hackerlerin Spartak internet sitesine saldırısına nasıl intikam alırsınız” telkinlerinde bulunularak İstanbul’da tribünlerde Ermeni bayrağı açılarak “Türkiye, Ermeni topraklarını geri ver” sloganları atacağını haber verdi.

Ne Spartak takımının ne de taraftarlarının Moskova'da yakılan Atatürk portresi için özür dilemek niyetinde olduğunu belirtilen Erkramas gazetesi haberinde intikamın Ermeni bayraklarıyla alınacağı ön plana çıkartıldı. Spartak taraftarlarının görüşüne ise yer verilmedi.

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