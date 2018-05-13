Spartak Moskova, Manavgat'ı farklı mağlup etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren Spartak Moskova Plaj Futbolu Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Manavgat Belediyespor Plaj Futbolu Takımı\'nı 16-0 mağlup etti.

Plaj Futbolu Rusya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını Manavgat\'ta sürdüren Rus takımlarından Spartak Moskova çalışmalarına devam ediyor. Kamp çalışmalarına 19 Mayıs\'a kadar Manavgat\'ta devam edecek olan Spartak Moskova takımı çift antrenmanla sürdürdüğü kampta hazırlık karşılaşmaları da yapıyor. Kadrosunda Rus milli takımından 3 oyuncuyla birlikte Portekiz ve Brezilya\'dan da oyuncular bulunan Spartak Moskova, Manavgat Belediyespor Plaj Futbolu Takımı ile hazırlık maçı yaptı. 12\'şer dakikalık 3 devre halinde oynanan karşılaşmayı Spartak Moskova 16-0 gibi farklı sonuçla kazandı.

\'ANTALYA KAMP YAPMAYA ELVERİŞLİ\'

Gerek Rus milli takımı gerekse Spartak Moskova olarak Manavgat\'a her sene gelerek kamp yaptıklarını belirten teknik direktör Mihail Lihachov, bu mevsimde Rusya\'da kamp yapma imkanlarının olmadığını ve Antalya\'daki güneşli havanın kamp yapmaya elverişli olduğunu söyledi. Spartak Moskova\'nın hedefinin katıldığı bütün turnuvalarda birincilik olduğunu aktaran Lihachov, bu amaçla takımdaki eksikleri gidermeye çalıştıklarını vurguladı.

\'EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ\'

Takımda bütün futbolcuların performansını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Lihachov, \"Biz iyi bir takımız. Ama takımda gördüğümüz bazı eksikler var. Onları burada gidereceğiz. Bugün oynadığımız hazırlık maçında daha iyi olabilirdik, bazı hatalar yaptık. Hatalarımızı telafi edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan görüntü

- Hazırlık maçından görüntü

- Maçı izleyen seyirciler

- Röp: Mihail Lihachov

(FOTOĞRAFLI)