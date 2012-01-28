Spanair'in 22 bin yolcusu havalimanında kaldı



T24 - İspanyol havayolu şirketi Spanair’in iflas etmesinin ardından 22 binden fazla yolcu havaalimanlarında perişan oldu.





İspanyol havayolu şirketi Spanair'in, ödemelerini yapamayacak duruma gelmesinden dolayı tüm uçuşlarını durdurmasıyla hafta sonunda seyahat etmeyi bekleyen 22 binden fazla yolcu havaalanlarında kaldı.



Hafta sonunda İspanya'daki havaalanlarında kayıtlı toplam 382 uçuşu bulunan Spanair'in ana uçuş noktası Barcelona'daki El Prat havaalanı, Spanair bileti olan mağdur yolcularla doldu.



Spanair mağdurlarına yardımcı olabilmek için İspanya'daki diğer havayolu şirketleri İberia, Air Europa ve Vueling 3 Şubat tarihine kadar ortak yardım kararı alsa da, yolcular biletlerin çok pahalı olmasından yakındı.



Sorunlarını çözebilmek için muhatap bulmakta zorlanan yolcular, en azından bilet paralarını geri almaya çalışıyor.



Havaalanında bekleyen yolculardan biri, 'Uçmak için tek yol business bilet almak. Ayrıca dönüş bileti için de hiçbir kolaylık sağlanmıyor'' diye konuştu.



Bir diğeri de ''Gideceğim yere şu anda başka direk uçuş yok. Başka şirketlere gitmemi söylediler ama onlar da bir bilete 500 Euro istiyor'' diye konuştu.



Bir başka yolcu da ''Santiago'ya gidebilmek için İberia'ya 400 Euro’dan fazla ödemem ve Madrid aktarması yapmam gerekiyor''



Diğer bir yolcu ise ''Telefonlara kimse çıkmıyor. Sadece yolculara yardımcı olsun diye bir bilgilendirme notu verdiler o da bir işe yaramıyor. Herkes kendi başının çaresine bakacak'' şeklinde konuştu.



Verilen bilgilerde ayrıca, Spanair'in hafta sonunda kayıtlı olan 32 yurtdışı noktasına olan uçuşlarının da iptal edildiği kaydedildi.





9 milyon liraya kadar ceza



Bu arada, İspanya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ana Pastor,''tek taraflı olarak uçuşları durdurma kararı almasından dolayı'' Spanair'e 9 milyon Euro’ya kadar para cezası verilebileceğini açıkladı.



Pastor, sorumluları ortaya çıkarmak için her türlü girişimin yapılacağını söyledi.





Son ana kadar bilet satmışlar



Spanair'e yöneltilen diğer suçlama da, geçen cuma günü 17.00'ye kadar bilet satışına devam etmesi oldu. Spanair'in iflasından, direkt ve dolaylı olarak toplam 4 bin kadar işçinin etkileneceği bildirildi.