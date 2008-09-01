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Spor

Spalletti bir transfer daha istiyor

01 Eylül 2008 03:00

Roma teknik direktörü Luciano Spalletti, bugün transfer sezonu kapanmadan bir transfer daha istiyor.  Roma, Serie A’da yeni sezona istediği gibi başlayamadı ve evinde on kişi kalmış Napoli karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Başkent ekibi maçta çok kırılgan bir oyun sergiledi ve Doni’nin kurtarışları olmasa maçı kaybetmesi içten bile değildi. Baptista ve Menez’i kadrosuna katmasına rağmen, Roma teknik direktörü Spalletti sakat Taddei’ye alternatif olması amacıyla bir oyuncu daha istiyor.

Corriere dello Sport’a konuşan Spaletti, şunları söyledi: “Bazı şeyleri zorlamadan, Taddei’ye bir yedek istiyorum. Bunun dışında Brighi’nin ayrılacağını sanmıyorum ve Di Mİchele takas edilmeyecek” 

Roma’ya bu sene gelen diğer oyuncular Liverpoollu Riise ve Sienalı Loria.

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