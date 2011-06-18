-SPAHIJA: ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe Ülker'de başantrenör Neven Spahija, takımının bu sonucu hak ettiğini söyledi. Play-Off final serisinin 6. maçında Galatasaray Cafe Crown'u 91-88 yenip, seride durumu 4-2 yaparak mutlu sona ulaştıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hırvat antrenör, ''Eminim hepiniz takımımı tebrik etmemi beklersiniz. Sonuçta Türkiye'nin en iyi takımı. Oktay Mahmuti ve takımını da tebrik ediyorum sezon boyunca yaptıkları için. Birçok ulusal şampiyona ve final serisi oynadım ama sanırım bu en zor olanıydı. Bu tamamen Galatasaray Cafe Crown takımının ve Oktay Mahmuti'nin başarısıydı. Kendi takımımla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Türkiye'nin en iyi takımı. Takımım her şeyden çok bunu hak etti'' dedi. Neven Spahija, karşılaşmanın ardından kupa ve madalyalarını alamamaktan yakınarak, ''Birçok final maçı oynadım, ilk defa bir maç sonrasında sahaya çıkıp kupa ve madalyalarımızı alamadık. Bunun için Galatasaray Cafe Crown takımını ve taraftarını suçlamıyorum. Bu hepimizin suçu. Türk basketbolu için bir şeylerin yapılması lazım. Bu tür olayların yaşanmaması lazım. Sonuçta bu oyun, takım kim olursa olsun, birbirini onore etmek lazım'' diye konuştu. -''RAKİBİMİZDEN ÜSTÜN BİR TAKIMIZ''- Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Ömer Onan, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: ''Öncelikle rakip takımı tebrik etmek istiyorum. Galatasaray Cafe Crown finale iyi bir şekilde geldi. Final serisi de istenilen gibi geçti, herkes çok zevk aldı. 3-1 getirdikten sonra kendi evimizde bitireceğiz diye düşünüyorduk ama aksilikler oldu. Sonuçta Galatasaray Cafe Crown'dan üstün bir takımız. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bütün Fenerbahçe camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Diğer branşlarda takımlarımız şampiyon olduğu için bütün camia bizden de şampiyonluk bekliyordu. Bunu yerine getirdik.'' Emir Preldzic de yaşadıkları sakatlık ve olumsuzluklara rağmen, iyi mücadele ederek, şampiyonluğa ulaşmayı başardıklarını dile getirdi.