-SPAHİJA: EN KÖTÜ OYUNUMUZU OYNADIK İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Spahija, Galatasaray Cafe Crown'a 72-71 yenildikleri Beko Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci maçında, serinin en kötü oyununu oynadıklarını söyledi. Spahija, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini tebrik ederek, ''Çok güzel oynadılar. Bizim final serisindeki en kötü oyunumuzdu'' dedi. Hakemlerle ilgili genelde konuşmadığını vurgulayan Neven Spahija, ''Ancak bugün bir şeyler söylemek istiyorum. Andric ve Preldzic'in pozisyonunda yapılanı doğru bulmuyorum (Son saniyede Shipp'in attığı basketin hemen öncesindeki pozisyon). Ancak hakem hatalarına bahane bulmuyorum. Takımım gerçekten iyi oynamadı. Bir kere daha Abdi İpekçi'ye gideceğiz. Durum ne olursa olsun sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu. Spahija, maç öncesi salonda şampiyonluk için yapılan balon süslemelerinin kendilerini etkilemediğini, bu maça da her maça hazırlandıkları gibi hazırlandıklarını söyledi. Bir gazetecinin ''Son 24 saniye kala faul yapılmadı. Taktik hatası mı oldu?'' sorusu üzerine Spahija, ''Bir sayı öndeyken böyle bir şey yapmaya çok gerek duymadık. Onlara hediye etmiş olurduk'' ifadelerini kullandı. -OĞUZ SAVAŞ: ''HENÜZ BİTMİŞ BİR ŞEY YOK''- Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Oğuz Savaş, son topta kaybettikleri için maçtan sonra biraz üzgün göründüklerini söyledi. Bu maçtan dersler çıkarıp, bir sonraki maça hazır olmaları gerektiğini belirten Oğuz, şunları kaydetti: ''Savunmada ilk yarıda çok hata yaptık. İkinci yarıda da öyle oldu. Sahada istediklerimizi yapmadık. 4. periyota sayı atamadık. Belki rehavete kapıldık, belki konsantrasyonumuz düştü, çok basit hatalar yaptık. Alan savunmasına karşı çok durarak oynadık. Son top girmese kazanabilirdik. Henüz bitmiş bir şey yok. Şimdi sadece 3-2 oldu. Seri 4 olmadan bitmiyor. Abdi İpekçi'de şampiyon olmak için oynayacağız.'' -EN SKORER OYUNCU LUKSA ANDRİC Karşılaşmanın en skorer oyuncusu sarı-kırmızılı Luksa Andric oldu. Takımının kazanmasında önemli rol oynayan Andric, 22 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile oynadı. Galatasaray Cafe Crown'da Joshua Shipp 13 sayı, 8 ribaunt ile mücadele ederken, Ermal Kurtoğlu da 12 sayı kaydederek, çift haneli sayılara ulaştı. Fenerbahçe Ülker'de ise en skorer oyuncu 16 sayıyla Emir Preldzic olurken, Roko Ukic 14, Darjus Lavrinovic 12, Oğuz Savaş da 11 sayı kaydetti. -ÜÇ SAYILIK ATIŞLAR- Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasındaki derbi maçta iki takım da dış atışlarda çok kötü bir yüzde ile oynadı. Sarı-lacivertli takım, dışardan attığı 26 atıştan 6'sını (yüzde 23,1) sayıya çevirirken, Galatasaray Cafe Crown da 17 atıştan 4'ünde (yüzde 23,5) isabet sağladı. Fenerbahçe Ülker'de Preldzic 7 atıştan 3'ünde, Ukic, Ömer Onan ve Marko Tomas 4 atıştan birinde isabet bulurken, Lavrinovic'in 3 atışı sayı getirmedi. Sarı-kırmızılı takımda ise Preston Shumpert'ın 6 atışın hiçbirini sayıya çevirmemesi dikkati çekti. İki sayılık atışlarda ise Galatasaray Cafe Crown yüzde 60,5 ile (38 atışın 23'nü sayıya çevirdi), Fenerbahçe Ülker de yüzde 47,4 ile (38 atışın 18'inde sayı buldu) oynadı. -RİBAUNTLAR- Galatasaray Cafe Crown, ribauntlarda ezeli rakibine 40-33 üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı oyuncu Shipp 5'i savunma, 3'ü hücum olmak üzere toplam 8 ribauntla en çok ribaunt alan oyuncu oldu. Konuk takımda Andric 7, Shumpert 5, Ermal, Haluk, Tutku ve Caner de 3'er ribaunt aldı. Fenerbahçe Ülker'de ise Kaya Peker 7, Oğuz 6, Preldzic, Lavrinovic ve Ömer Onan da 4'er ribaunt alarak öne çıkan isimler oldu.