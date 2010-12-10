-SPAHİJA: BARCELONA MUHTEŞEM OYNADI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Basketbol THY Avrupa Ligi (C) Grubu'nda Regal Barcelona'ya yenilen Fenerbahçe Ülker'de, başantrenör Neven Spahija, kötü başladıkları maçta rakiplerinin çok iyi oynadığını söyledi. Spahija, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Regal Barcelona'nın muhteşem oynadığını belirterek, ''Ne istediklerini çok iyi biliyorlardı. Başta çok kötü başladık. Aradaki farkı kapatmaya başladığımız dönemlerde hatalar yaptık ve yenildik'' dedi. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynadıklarına dikkati çeken Neven Spahija, ''Barcelona daha iyi bir takım ve daha iyi oynadı. Bu seviyelerde bir takımla oynamak çok zor. İlk maça göre çok kötü oynadık, savunma ve hücumda çok hatamız oldu. Grupta şu anda her şey olabilir. Siena maçını kazanmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. Salonu dolduran taraftarlara teşekkür eden Spahija, ''Avrupa salonlarında görmediğimiz bir coşku gördük. Onlara galibiyet hediye edemediğimiz için üzüldük'' şeklinde konuştu. Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Kaya Peker ise ilk yarı pasif, ikinci yarı agresif oynadıklarını ifade ederek, çok güçlü bir takıma yenildiklerini söyledi. Regal Barcelona Başantrenörü Xavier Pascual ise salonun atmosferinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, ''Kazandığımız için çok mutluyuz. Skoru maçın başından beri ilerde götürdük. Hızlı hücumlarla kolay sayılar bulduk. İkinci yarıda savunmamız çok iyi olduğu için başarılı olduk. 3. periyotta biraz zorlandık'' dedi.