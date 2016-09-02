SpaceX roketi deneme ateşlemesi sırasında patladı

Amerikan SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki hava üssündeki deneme ateşlemesi sırasında infilak etti.

Kilometrelerce öteden hissedilen patlamanın, rokete yakıt yüklenirken gerçekleştiği açıklandı.

Olayda yaralanan olmadı.

Cumartesi günü fırlatılması planlanan rokette Facebook'un bir iletişim uydusu bulunuyordu. Amos-6 isimli uydu patlamada kullanılamaz hale geldi.

Amos-6'nın değerinin 200 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

SpaceX, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın fırlatma işlerini geçici olarak devralmış olan özel bir şirket.