SpaceX'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal görevi: İçinde mürekkep balıkları, dış macunu ve avokado var

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Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X, Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) ikmal görevi için roket gönderdi. Dragon 2 uzay aracının içinde binlerce ufak deniz canlıları, plak karşıtı diş macunu deneyi ve güçlü güneş panelleri bulunuyor.

3 bin 300 kilogramlık kargoda ayrıca taze limon, avokado, soğan ve cherry domates var. Kargonun ISS'deki 7 astronota cumartesi günü ulaşması bekleniyor.

Kargo kapsülünde ayrıca ISS'in yaşlanan güç nakil şebekesini yenilemek için gönderilecek 3 yüksek teknoloji güneş panelinin ilki bulunuyor.

ISS'deki astronotlar bu ay içinde panelleri değiştirmek için iki uzay yürüyüşü yapacak.

Kargonun içinde diş hastalığı olan kişilerden alınmış salya ve ağız bakterisi örnekleri de bulunuyor. Bu örnekler astronotların uzayda ağız sağlığını iyileştirmek için yapılan bir deneyde kullanılacak.

Kargoda ayrıca aralarında mürekkep balığı da bulunan birçok deniz canlısı var. Bu canlılar üzerinde de astronotlar tarafından incelemeler yapılacak.