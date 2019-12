SPA sektörü 2 bin TL'ye eleman bulamıyor

T24 - Turizm sektörünün önemli gelir kapıları arasında yer alan SPA ve güzellik merkezleri yeni yönetmelikle birlikte köklü değişime uğruyor. Personel eğitiminden, salon büyüklüğüne kadar çok sayıda değişiklik getiren yönetmeliğe uyum sağlamayan işletmelerin kapısına kilit vurulacak.

20 bin kişinin istihdam edildiği ve 500 milyon dolarlık ciroya sahip SPA sektörü 8 ay içinde yönetmelik şartlarını yerine getirme telaşına düştü. Yeni yönetmelikle çikolata masajı, şampanya banyosu yasaklanıyor, 18 yaşından küçük kişilere de masaj yapılamayacak. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Türkiye Masaj Enstitüsü tarafından Antalya'da ortaklaşa düzenlenen Sektör Bilgilendirme Toplantısına 200 civarında SPA ve turizm işletmecisi katıldı.



Türkiye Masaj Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda konuşan Türkiye Masaj Enstitüsü Başkanı Sertaç Ak, "Masaj alanında bugüne kadar hazırlanmış bir yönetmelik yoktu. Bu da sektörün kimi zaman kötü örneklerle anılmasına yol açıyordu. Yönetmelik sayesinde işletme müdürü de dahil masaj yapacak personelin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veya bu alanda ustalık belgesi alması zorunlu hale geliyor. Yabancı uyruklu masaj elemanlarının ise sertifikalarının MEB veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş olması gerekiyor. 25 Temmuz 2011 tarihine kadar uyum sağlayamayan işletmelerin kapısına kilit vurulacak" dedi.





Sektör 2 bin TL maaşla eğitimli eleman bulamıyor



Sektörde çalışan 20 bin civarındaki personelin büyük bir kısmının yönetmeliğe uygun sertifikaya sahip olmadığını anlatan Enstitü Başkanı Sertaç Ak, "Sektörde zaten eğitimli eleman sıkıntısı vardı. Bu yönetmelikle açık iki katına çıktı. Her gün en az iki işletme arayarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri bile işe almak için sıraya giriyor. Milyon dolarlık yatırımlar var, fakat bu işi hakkıyla yapan eğitimli eleman bulmak zor. Bugüne kadar 4 binden fazla mezun verdik hala taleplere yetişmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.





Ücretler 2-4 bin TL arasında değişiyor



Son yıllarda masaj işletmesi ve uzmanlığının karlı bir iş haline geldiğine dikkat çeken Enstitü Başkanı Sertaç Ak, "Bu alanda çalışanlar ortalama 2 bin ile 4 bin TL arasında gelir elde ediyor. Eskiden birkaç isletme ve hamamlarda istihdam edilen masaj uzmanları, şimdilerde otel, SPA merkezleri ve hastanelerin vazgeçilmez elemanları arasına girdi. Doğal olarak da sektörün eğitim ihtiyacına yetişmek çok zor. Biz sosyal sorumluluk gereği turizm sektörünün kalifiyeli eleman ihtiyacını karşılamak için her türlü desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.





Çikolata masajına veda



Yönetmelik sonrası getirilen değişikliklerin işletmeleri zor durumda bıraktığına dikkat çeken Sertaç Ak, SPA ve Masaj iletmelerindeki yeni zorunlulukları şöyle sıraladı: "Tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacak. Masaj tekniklerini uygulayan personel ustalık belgesi veya MEB onaylı genel masaj eğitimi almış olacak. Kanıtlanmış etkileri dışında etki vaad eden uygulamalar ve reklam yapılamayacak ve sadece üretim izini verilen ürünler kullanılabilecek. Çikolata masajı, Şampanya bakımı gibi uygulamalar tarihe karışacak. Salonlarda; tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamayacak. Salonlarda deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmak yasaklandı. Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamayacak. Güzellik salonlarında, masaj uygulamaları yapılamayacak. Masaj salonlarında on sekiz yaş altındakiler çalıştırılamayacak ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemeyecek. Girişte sekretaryada en az 15 metrekarelik bir bekleme salonu ve ayrı personel odası bulunacak. Uygulama odaları asgari 6 metrekare olacak ve içerisinde devamlı akar sıcak su, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi olacak. İşletmelerde, yönetmeliğe uygun belgelere sahip Sorumlu Müdür bulunacak.