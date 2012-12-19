S&P Yunanistan'ın kredi notunu altı seviye yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P) Yunanistan’ın hazine borcunun kredi notunu altı seviye yükseltti.

S&P, Yunanistan’ın notunu, “SD” (Selective Default) “olarak bilinen “tercihli temerrüt” seviyesinden durağan görünüme (B-) çıkardı.

Standard & Poor's, not artırımına gerekçe olarak Avrupa'nın ülkeyi Avro Bölgesi'nin bir parçası olarak tutma çabalarını göstererek, ülkenin toparlanmaya doğru yol aldığına işaret etti.

Not arttırımının, Avrupa ekonomik ve para birliğine üye ülkelerin Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ndeki yerini korumada güçlü kararlılıkları, uzun dönem notunun durağana alınmasının ise Yunan hükümetinin mali ve siyasi zorluklara rağmen mali ve yapısal düzenlemelerdeki kararlılığı yönündeki görüşlerini yansıttığı ifade edildi.

Standard & Poor's aralık ayı başında Yunanistan'ın başlattığı tahvil geri alım programı nedeniyle ülkenin notunu tercihli temerrüt (SD) seviyesine çekmişti.

Mali konsolidasyona değinen kuruluş, bunun vergi artışları, vergi toplamadaki ilerleme, geniş özelleştirme programı ve harcama kesintilerinine dayandığını belirtti.

Atina, geçen hafta Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF’nin kurtarma fonlarının ikinci dilimini almaya başlamıştı.

Yunanistan’ın kemer sıkma politikalarına devam etmesi üzerine, Atina’ya 49.1 milyar euro verilmesi kararlaştırılmıştı.

Her iki kurtarma fonunda Yunanistan’a tahsis edilen toplam miktar 240 milyar euro.

Yunanistan, Euro Bölgesi ve IMF’nin ayırdığı 240 milyar euro’luk fondan şimdiye kadar 149 milyar euro’ya yakın bir miktarını aldı.