 SP YÖNETİCİ MUSTAFA YAMAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI (1)

Haber: Mehmet İLKAY ÖZER İstanbul / DHA

FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı Bylock\'u kullandığı iddiasıyla, \"Silahlı terör örgütü\" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen Bylock listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi. Yaman, Metris Cezaevi\'nden tahliye edildi. Partililer tarafından karşılanan Yaman açıklama yaptı.

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-Yaman\'ın çıkışı

-Açıklamalar