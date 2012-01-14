S&P üç Avrupa ülkesinin kredi notunu düşürdü

T24 - Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Fransa'nın kredi notunu AAA'dan AA'ya düşürdü. S&P Avusturya ve İtalya'nın da kredi notunu düşürdü.











Euro Bölgesi'nde not depremi yaşanıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) birkaç Euro Bölgesi ülkesinin notunu indirmeye hazırlandığı haberi piyasalara bomba gibi düştü.



Fransız TV kanalları S&P'nin Fransa'nın AAA olan kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Maliye Bakanı doğruladı



Fransa Maliye Bakanı François Baroin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un Fransa'nın kredi notunu düşürdüğünü doğruladı.



Baroin, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, Fransa'nın kredi notunun AAA'dan AA 'ya indirildiğini söyledi.



Fransa Bütçe Bakanı ve hükümet sözcüsü Valerie Pecresse, kredi notu düşen Fransa'nın stratejisinin değişmeyeceğini söyledi.



Pecresse, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''borçların azaltılması, rekabet ve muhtemel büyümeye odaklı ekonomi politikasının değişmeyeceğini'' belirtti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) kredi notunu düşürmediği Almanya konusunda ise Pecresse, Fransa ve Almanya arasındaki ortaklığın gerekliliğini vurguladı.

Avusturya ve İtalya'nın notu da düştü



Standard & Poor's (S&P) Avusturya ve İtalya'nın da kredi notunu düşürdü.



AFP'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avusturya'nın AAA olan uzun vadeli notu bir kademe, İtalya'nınki ise iki kademe indirildi.



Avusturya'nın kredi notu AA 'ya, kredi notu A olan İtalya'nın notu BBB 'ya çekildi.



Bu arada S&P, Almanya'nın notunun değişmediğini ve AAA olarak kaldığını belirtti.



Kuruluş, Euro Bölgesi'nin kötüleşen borç krizinin bölgenin güçlü ülkelerini etkilediğine işaret ederek, kredi notu AAA olan Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda ile diğer 9 ülkenin kredi notunu muhtemel indirim için izlemeye aldığını bildirmişti.



Standard and Poor's, bu karara Euro Bölgesi'nde artan sistematik stresi gerekçe göstermiş, Euro Bölgesi'nde diğer bir resesyon riskinin artmasının kararın sebeplerinden biri olduğunu da ifade etmişti.



Euro Bölgesi'nin diğer iki ülkesi Yunanistan, en kötü kredi notuna sahipken Kıbrıs Rum kesiminin kredi notu da izleme altında bulunuyor.

Piyasaları nasıl etkiledi?



Haberin duyulmasıyla Euro, dolar karşısında hızla değer kaybederek 1,27 seviyesinin altını gördü. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 1'i aştı. İMKB haftayı yüzde 1.14 düşüşle 51 bin 661 puandan tamamladı.

S&P uyarmıştı



S&P, geçen yıl Aralık ayı başında, 15 Euro Bölgesi ülkesinin kredi notunu düşüreceği uyarısında bulunmuştu.



Kuruluş, Euro Bölgesi'nin kötüleşen borç krizinin bölgenin güçlü ülkelerini etkilediğine işaret ederek, kredi notu AAA olan Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda ile diğer 9 ülkenin kredi notunu muhtemel indirim için izlemeye aldığını bildirmişti.



S&P, bu karara Euro Bölgesi'nde artan sistematik stresi gerekçe göstermiş, Euro Bölgesi'nde diğer bir resesyon riskinin artmasının kararın sebeplerinden biri olduğunu da ifade etmişti.



Euro Bölgesi'nin diğer iki ülkesi Yunanistan, en kötü kredi notuna sahipken Kıbrıs Rum Kesimi'nin kredi notu da izleme altında bulunuyor.



