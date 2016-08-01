S&P, Türkiye'yi 'yüksek risk' düzeyine çıkardı

Darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin kredi notunu düşüren uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin risk görünümünü de bir kademe yükselterek 'ılımlı yüksek risk' anlamına gelen 4 seviyesinden 'yüksek risk' anlamına gelen 5 seviyesine çekti.

Ülkenin risk değerlendirmesinin o ülkede veya o ülkeyle iş yaparken oluşan ve şirketlerin kredi kalitesini etkileyebilecek ekonomik, kurumsal, finansal piyasalar ve yasal riskler göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade edildi. S&P, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye, görünümünü ise 'durağan'dan 'negatif'e indirmişti.