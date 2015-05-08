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Ekonomi

S&P Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden notunu düşürdü

Türkiye'nin yabancı para cinsinden notu ve negatif görünümü ise teyit edildi

08 Mayıs 2015 22:42

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin yabancı para cinsinden BB+ olan notunu ve negatif görünümü teyit eden S&P, yerel para birimi cinsinden notunu ise BBB-/A-3'e düşürdü. 

S&P'nin açıklaması, değişime gitmesini beklemiyen ekonomistlerin beklentilerine uygun oldu. Kredi notunun teyit edilmesinde kamu borcunun göreceli düşük ve ihracatın dayanıklı olmasının etkili olduğu kaydedildi. Türkiye'nin notu, yatırım yapılabilir düzeyin bir not altında yer alıyor. 

Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden notu ise BBB-/A-3'e düştü, görünüm negatif. Yerel para birimi cinsinden notun düşürülmesinde Merkez Bankası'nın operasyonel bağımsızlığına dair soru işaretlerinin neden olduğu belirtildi.

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