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Ekonomi

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti LONDRA (A.A)

20 Eylül 2011 18:19

-S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti LONDRA (A.A) - 20.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin ''BB+'' olan yerel para cinsinden kredi notunu ''BBB-''ye yükseltti, kredi not görünümünü ise ''pozitif'' olarak belirledi. S&P, böylece Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmış oldu. Kuruluş, ülkenin döviz cinsinden kredi notunu ise hala ''BB'' düzeyinde bıraktı.  S&P'nin Türkiye'nin notunu yükseltmesinin ardından İMKB 100 Endeksi 10 dakikada 3 bin puanın üzerinde artarak 62 bin puana yaklaştı. İMKB 100 Endeksi bu seviyeleri en son geçtiğimiz Ağustos ayında görmüştü.

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