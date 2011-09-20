-S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti LONDRA (A.A) - 20.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin ''BB+'' olan yerel para cinsinden kredi notunu ''BBB-''ye yükseltti, kredi not görünümünü ise ''pozitif'' olarak belirledi. S&P, böylece Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmış oldu. Kuruluş, ülkenin döviz cinsinden kredi notunu ise hala ''BB'' düzeyinde bıraktı. S&P'nin Türkiye'nin notunu yükseltmesinin ardından İMKB 100 Endeksi 10 dakikada 3 bin puanın üzerinde artarak 62 bin puana yaklaştı. İMKB 100 Endeksi bu seviyeleri en son geçtiğimiz Ağustos ayında görmüştü.