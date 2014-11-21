T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

S&P Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmedi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu BB+, kredi görünümünü ise negatif olarak teyit etti

21 Kasım 2014 21:11

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklamasını yaptı. S&P Türkiye'nin BB+ olan notunu korudu. S&P Türkiye'nin kredi görünümünü de 'negatif'te korudu.

S&P en son 23 Mayıs'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB+" ve görünümünü negatif olarak teyit etmişti.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarınan Moody's Türkiye'nin notunu Baa3 ile yatırım yapılabilir seviyede belirlemişti.

Fitch'in Türkiye'nin notu ise yatırım yapılabilir seviye olan BBB- kademesinde.

Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi için Moody's ve Fitch ile anlaşması bulunurken S&P ile olan anlaşma 2013 yılının ocak ayında iptal edilmişti.

Bir sonraki not açıklaması 5 Aralık'ta Moody's'ten gelecek.

 

ETİKETLER

standart and poorstürkiyekredi notukredi görünümü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24