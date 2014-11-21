S&P Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmedi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklamasını yaptı. S&P Türkiye'nin BB+ olan notunu korudu. S&P Türkiye'nin kredi görünümünü de 'negatif'te korudu.

S&P en son 23 Mayıs'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB+" ve görünümünü negatif olarak teyit etmişti.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarınan Moody's Türkiye'nin notunu Baa3 ile yatırım yapılabilir seviyede belirlemişti.

Fitch'in Türkiye'nin notu ise yatırım yapılabilir seviye olan BBB- kademesinde.

Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi için Moody's ve Fitch ile anlaşması bulunurken S&P ile olan anlaşma 2013 yılının ocak ayında iptal edilmişti.

Bir sonraki not açıklaması 5 Aralık'ta Moody's'ten gelecek.