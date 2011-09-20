S&P Türkiye'nin kredi notunu artırdı

T24

S&P, böylece Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmış oldu. Kuruluştan yapılan açıklamada, ülkenin döviz cinsinden kredi notunu ise hala ''BB'' düzeyinde bıraktığı belirtildi.Standard and Poors'un Türkiye'nin notunu artırım kararının ardından İMKB'de dikkat çekici hareketler yaşanıyor. S&P'nin Türkiye'nin notunu 'BB /B'den 'BBB-/A-3'e yükseltmesinin ardından İMKB 100 Endeksi 10 dakikada 3 bin puanın üzerinde artarak 62 bin puana yaklaştı. İMKB 100 Endeksi bu seviyeleri en son geçtiğimiz Ağustos ayında görmüştü. Endeks yaklaşık 10 dakikalık hızlı çıkış süreci sonunda, bir önceki seansa göre 3.585,34 puan ve yüzde 6,17 oranında artarak 61.721,84 puana kadar yükseldi.