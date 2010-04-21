S&P, Türkiye'nin istikrar notunu arttırdı

T24 - Derecelendirme kuruluşu Standard&Poors, Türkiye'nin "Bankacılık Endüstrisi Ülke Risk Değerlendirmesi" düzeyini (BICRA), 7'nci gruptan, 6'ncı gruba yükseltti.





S&P tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile ilgili bu gözden geçirmenin, "Türkiye ekonomisinin istikrarında ve kredi riski profilinde orta düzeyde bir iyileşmeye işaret ettiği" belirtildi.





Gözden geçirme, düşük performanslı devlet bankalarının borç verme payının azalmasına ve bankacılık düzenlemelerinde iyileşmeye de işaret ediyor.





Türkiye'nin bankacılık sistemi ile aynı BICRA grubunda yer alan ülkeler arasında Çin, Hindistan, Tayland ve Peru bankacılık sistemleri da yer alıyor. Ülkeler, bankacılık sistemlerine göre 1'den (en güçlü) 10'a (en zayıf) kadar gruplandırılıyor.







Ekonomik risk derecesi düşürüldü







S&P, Türkiye'nin ekonomik risk derecesini de 8'den 7'ye düşürdü. BICRA ölçeğinin bir alt bileşimi olan bu ölçekte 1 en güçlü, 10 en zayıf riske işaret ediyor.





S&P açıklamasında, Türkiye'de ekonomik istikrarda orta düzeyde bir iyileşme gözlemlediğini belirtti. Açıklamada, Türkiye'de hane halkı ve şirket borçlanmalarının düşük olmasının, ayrıca devlet bankalarının verdığı ''ekonomik olmayan'' kredı düzeyinin azalması, "ekonomik durgunluğun etkilerinin, ülke bankaları üzerindeki etkisini sınırladığı" ifade edildi. Açıklamada, S&P'un, ekonominin sınır ötesi sermaye hareketleri ve devalüasyon ile ilgili hassasiyetinin, "riskli alanlar" olarak kalmaya devam ettiği görüşünde olduğu da kaydedildi.

