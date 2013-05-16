S&P: Türkiye ekonomisi toparlanıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye ekonomisinin sürdürelebilir bir toparlanma yolunda olduğunu söyledi. Türkiye’ye yönelik açıklamalar yapan S&P global ticaretteki trendlerin Türkiye ekonomisine bir büyüme sağlayacağını ifade etti.

S&P Türkiye ile ilgili açıklamalarında, “Özel tüketim ve sabit yatırımlar büyük olasılıkla bu yıl ve gelecek yıl toparlanacak” ifadesini kullandı.



Yüzde 4 büyüme



Kurum, cari açığın GSYH’ye oranı güçlenen taleple bu yıl yaklaşık yüzde 7’ye yükselebileceğini de ifade etti ve ihracat pazarlarında büyüme güçlenen talep görünümü ve yatırımdaki artışla GSYH’nin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceğine işaret etti.



G7 Ülkeleri sıkıntı yaratabilir



cnbce.com'da yer alan habere göre, S&P'nin EMEA ekonomisdti Jean-Michel Six yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin Avrupa dışındaki ana ihracat pazarlarında güçlü büyüme, iyileşen tüketici talebi ve sağlam yatırım büyümesi GSYH'nın bu yıl ve gelecek yıl yüzde 4 civarında büyümesine yardım edecek" ifadelerini kullandı.

Six, bununla birlikte G7 ülkelerindeki genişlemeci para politikalarının devam etmesinin Türkiye ekonomisi için zorlukların yenilenmesine yol açağını vurgaladı.



Merkez Bankası 2014'ten önce faiz artırmayacak



Böyle bir durumda TCMB'nin talep büyümesi ve parasal istikrar arasında zor bir dengede hareket etmeyi sürdürmeye zorlanabileceğini ifade eden Six, "Karmaşık bir global finansal ortamda, merkez bankası büyük olasılıkla 2013'ün önemli bölümünde güvercin duruşunu sürdürecek ve yabancı sermaya girişlerinin etkisini sınırlamak için döviz rezerv katsayısının kullanımına devcam edecek. Merkez Bankası'nın 2014 başından önce faizleri artırmayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

S&P, bu gelişmelerin sonucu olarak enflasyonun 2006 yılından bu yana olduğu gibi bir kez daha TCMB hedeflerini aşacağını öngördüklerini de vurguladı.