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Ekonomi

S&P: Türkiye bankaları ekonomik zayıflığa karşı dirençli

Kuruluş, yakın zamanda 4 Türk bankasının görünümünü 'negatif'e indirmişti

09 Şubat 2017 11:39

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'deki bankaların, ülkenin ekonomik zayıflığına karşın dirençli olmaya devam ettiğini bildirdi. 

S&P, zayıf faaliyet koşullarının bankaların direncini test edeceğini bildirirken, 2017 yılında Türkiye bankalarının geri dönmeyen kredilerinin yaklaşık olarak yüzde 5 oranında artabileceğini ifade etti.

S&P, 31 0cak 2017 tarihinde Türkiye'deki 4 bankanın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdiğini duyurmuştu.

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