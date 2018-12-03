Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), Türk bankalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Standard and Poor’s (S&P), "Türk bankalarının 12-18 aydaki kontrollü performansı sektör istikrarını etkileyecek" açıklamasını yaptı.

Kuruluşun bankalara yönelik değerlendirmelerinde, "Bankalar risklere rağmen iyi finansal görünümlerini korudu. Türk bankalarında yeterli yönetim ve şeffaflık mevcut. Bankalar son dönemdeki baskıya rağmen riskleri fiyatlamaya devam edebildi. Bankaların kredi dağılımları kaliteli. Jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlik artıyor. Banka fonlamaları düşük tasarrufa bağlı sınırlı, kısa dönemli dış borca bağlı" ifadeleri kullanıldı.

3 Aralık tarihli raporda "Cumhurbaşkanlığı’nın merkez bankası ve regülatörler üzerindeki müdahalelerini izlemeye devam edeceğiz. Bu durum Türkiye’de kurumsal yapıya ilişkin değerlendirmelerimizi etkiliyor" ifadesi kullanıldı.