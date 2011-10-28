-S&P Rum kesiminin kredi notunu düşürdü LEFKOŞA (A.A) - 27.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors, Kıbrıs Rum kesiminin kredi notunu düşürdü. Rum kesiminin BBB- olan kredi notunu BBB'ye indiren Standart & Poors, Rum kesiminin kredi notunu birkaç ay içinde birkez daha indirebileceği uyarısında da bulundu. Kıbrıs Rum kesiminin negatif olan kredi izleme statüsünü değiştirmeyen kuruluş, Rum bankacılık sisteminin Yunanistan'daki ekonomik krizden önemli ölçüde etkilenmesi nedeniyle not indirimine gidildiğini belirtti. Kıbrıs Rum kesiminin kredi notunun çöp (junk) seviyesine düşmesine böylelikle iki not indirimi kalmış oldu. Standard & Poors, ağustos ortasında Kıbrıs Rum kesimini negatif izlemeye alarak, notunu düşürebileceği uyarısında bulunmuştu.