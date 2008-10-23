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Ekonomi

S&P notumuzu düşürmedi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti, görünümün de durağan olduğunu belirtti.

23 Ekim 2008 03:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s Türkiye’nin BB- olan döviz ve BB olan yerel para birimi ülke kredi notunu teyit ettiğini, görünüm de durağan olduğunu açıkladı.
S&P açıklamasına göre, kuruluş Türkiye’nin cari açığının GSYH’ye oranının bu yıl yüzde 7.3 olarak beklendiğini belirtti. Bu rakam 2007’de yüzde 5.8’di.

S&P, Türkiye’nin son birkaç yıldır gösterdiği sağlam ekonomik ve mali yönetimin mevcut notu desteklediğini belirtti. S&P, Rusya’nın kredi notu görünümünü ise durağandan negatife çevirdi.

Fitch’ten gelişmekte olanlara kötü haber

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise, global finans piyasaları hakkındaki endişelerin ve yerel bankalardaki sorunların etkilerini göstermesinin ardından Doğu Avrupa ülkelerinin kredi notlarının düşürülme olasılığı olduğunu söyledi.

Gelişmekte olan Avrupa ülkelerinden sorumlu olan Edward Parker, not düşürmelerden etkilenebilecek ülkelerin isimlerini vermedi. Ancak Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Kazakistan, Ukrayna ve Gürcistan Fitch’in görünümü negatif olarak belirlediği ülkeler arasında bulunuyor. 

Parker, “Notların düşürülme olasılığı olduğunu söyleyebilirim... bu ülkelerin çoğunun büyük cari açıkları var, hepsi kredi genişlemesi yaşadılar ve hepsinin bağımlı olduğu ana Avrupa piyasalarında ekonomik daralma olacak” dedi.

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