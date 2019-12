-S&P not artırım kararını değerlendirdi LONDRA (A.A) - 20.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin ''BB+'' olan yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu ''BBB-''ye yükseltti, kredi not görünümünü ise ''pozitif'' olarak belirledi. Kuruluş, Türkiye'nin yerel para cinsinden kısa vadeli kredi notunu ''B''den ''A-3''e yükseltirken, ülkenin döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu ''BB'', kısa vadeli kredi notunu da ''B''de bıraktı. Kuruluştan yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun artırılması kararının, Türkiye'nin finansal sistemindeki iyileşmenin devam etmesi, ülkenin mali sektöründeki toparlanma ve derinlik kazanan yerel piyasalara ilişkin görüşlerini yansıttığı ifade edildi. S&P, Türk bankacılık sisteminin yeterince sermayelendirildiğini ifade ederek, devletin, kamu bankalarındaki paylarını azaltmasını beklediklerini belirtti. Kuruluş, ülkenin yerel ve yabancı para cinsinden kredi notları arasındaki farkın, Standard and Poor's'un merkezi hükümet kredi kriterlerini Haziran ayında revize etmesinden kaynaklandığı vurguladı. Bu kriterler, merkez bankalarının bağımsız para politikaları uygulamasını, dalgalı döviz kuru rejimini ve yerel borçlanma piyasalarının derinliğini yansıtıyor. S&P, bu yıl ekonomisi yüzde 6 oranında büyümesi öngörülen Türkiye'nin GSYH'sindeki büyümenin 2012-2014 döneminde yaklaşık yüzde 3'ün biraz üzerinde gerçekleşmesi beklentilerine karşın hükümetin, net genel hükümet borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranını 2014 yılına kadar yaklaşık yüzde 35 seviyelerine getirmeye yönelik taahhütlerine bağlı kalacağına inandıklarını ifade etti. S&P, bu yıl merkezi hükümetin faiz dışı fazlasının GSYH'nin yüzde 1'ini hafif aşacağı tahmininde bulunarak, ülkenin cari işlemler açığının ise bu yıl GSYH'nin yüzde 10'u seviyesinde olmasının beklendiğini kaydetti. Kuruluş ayrıca, ülkenin yerel ve döviz cinsi kredi notlarının görünümünün ''pozitif'' olarak belirlenmesinin, notların önümüzdeki dönemde daha da artacağına işaret ettiğine dikkati çekti. Ülkenin kredi notlarının gelecekte artırılmasının, ekonominin beklendiği gibi soğumasına, cari işlemler açığının azaltılmasına ve yurtiçi kredi büyümesinin mali hesaplar ya da finansal sektör istikrarını etkileyebilecek kötü bir etki yaratmadan yavaşlayabilmesine bağlı olduğu vurgulandı. Kuruluş, daha derin bir sosyal güvenlik reformunun daha güçlü bir mali performansa yol açması halinde de Türkiye'nin kredi notunun artırılabileceğine işaret ederek, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını azaltacak ya da hükümetin mali hesaplarını kuruluşun mevcut beklentilerinin ötesinde azalatacak bir düşüş yaşanması durumunda ülkenin kredi notunun mevcut seviyelerde kalabileceğine vurgu yaptı.