S&P ‘not artabilir’ dedi ‘düşük refaha’ dikkat çekti

T24 - Standard&Poor’s, Türkiye’nin kredi notunu BB, görünümünü pozitif olarak teyit etti. Dış borç girişine bağımlılığın azalmasıyla notun artabileceğini belirten S&P, kayıtdışı ekonomi ile ‘hane halkının’ düşük refah seviyesinin kredi notuna baskı yaptığını kaydetti.



Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’nin ‘BB’, yani yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında olan kredi notunu ve pozitif olan not görünümünü teyit etti. Kuruluş Türkiye’nin net dış borç girişlerine dayalı mevcut büyüme modeline bağımlılığını azaltması halinde kredi notunu yükseltebileceğini belirtti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



S&P tarafından yayımlanan raporda, “Pozitif görünüm, iç tasarrufların artması ve ekonominin daha sürdürülebilir bir büyüme yakalamasına bağlı olarak Türkiye’nin dış dengesizliklerinin istikrar kazanması halinde not artış olasılığını yansıtıyor” denildi.



Türkiye’nin kredi notunun, geçen yıl yüzde 8.9’luk güçlü büyümenin yansıması olduğu belirtilen açıklamada, bunun, Türkiye’nin dış dengesizliklerindeki yükselişin olduğu bir döneme denk geldiği işaret edildi. Türkiye’nin 2009 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2.3’ü olan cari işlemler açığının geçen yıl yüzde 6.6’ya çıktığı belirtilen açıklamada, “Zayıf dış rekabet edebilirlik Türkiye’nin kredi notları üzerinde hâlâ temel bir baskı olmaya devam ediyor” denildi.



Raporda, “Kredi notu üzerindeki ana kısıtlayıcı faktör yüksek ve artan dış açıklar. İç pazarda kredi büyümesinin hızlanması bunu ağırlaştırıyor” yorumu yapıldı.





‘Kayıtdışı ekonomi büyük’



Buna rağmen Türkiye’deki kurumların sermaye girişlerindeki ani değişikliklere karşı duracak kadar güçlü olduğuna dikkat çekilen raporda, vergi alınamayan kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve düşük refah seviyesi de kredi notu üzerinde baskı oluşturan faktörler olarak ifade edildi. ‘Refah seviyesinin düşüklüğü’ ibaresi, hanehalkının refahına atıfta bulunuyor.





‘Gelecek iki yıl kritik’



Türkiye üzerindeki dış baskıların beklenilenden daha yoğun olması halinde veya Türkiye’nin mali pozisyonunun iki yıl içinde ikna edici şekilde tersine çevrilememesi halinde ise kredi notunun indirilebileceği belirtildi.



S&P’nin tahminlerine göre, 2011 ile 2013 arasında ortalama büyümenin yüzde 5’in biraz altında olması, buna bağlı olarak mali pozisyonun da hazirandaki genel seçimlerden sonra kademeli olarak sıkılaştırılacağı bekleniyor. S&P, mali politikanın ise borcun gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) olan oranını yüzde 40’ın altına çekecek şekilde ihtiyatlı olacağını tahmin ediyor. Geçen yıl yüzde 3.7 olan bütçe açığı/GSYH oranının bu yıl yüzde 2.8 veya daha altına gerileyeceğini tahmin ediliyor. Türkiye’nin kredi notu, diğer iki kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ve Fitch’de “Ba2” ve “BB+” düzeyinde bulunuyor. İki kuruluş da görünümü pozitifte tutuyor.





‘Beklentiyi canlı tuttu, dolar düştü’



S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu “BB” olarak teyit etmesinin ve pozitif görünümde değişiklik yapmamasının ardından gelen ilk tepkilerle dolar ve 20 Şubat 2013 vadeli gösterge tahvilin faizi sınırlı miktarda geriledi.



Bir bankanın döviz masası yöneticisi, “S&P haberinden sonra hem yabancılardan hem müşterilerden yoğun dolar satışı geldi. Bu nedenle kur 1.5192’den 1.5142 seviyesine geriledi. Haber aslında çok etkileyici olacak bir haber değil, sonuçta aynı not teyit ediliyor. Not artırım beklentilerini canlı tutacak yönde bir açıklama olduğu için ilk anda etkili oldu. Şu anda satışlar durdu, kurda 1.5155 TL seviyesine geldi. Haberin çıktığı anda gelen alımlarla gösterge faiz hafif geriledi. Pozitif bir haber ama sonuçta kredi notunda bir artış olmadığı için sınırlı bir etkisi oldu, faizlerde büyük bir gerileme yaşanmadı” dedi.



Bu sabah ilk işlemlerde yüzde 8.70 seviyelerinde açıldıktan sonra yatay seyreden 20 Şubat 2013 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi Standart and Poors haberi sonrasında yüzde 8.64 seviyesine kadar geriledikten sonra, yüzde 8.65 düzeyinden işlem gördü.