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SP Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

20 Temmuz 2020 19:39

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Karaduman, "Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı" dedi.

SP'li Karaduman, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Karaduman, şunları söyledi:

"Yüksek ateş ve halsizlik üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurdum ve yapılan Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı."

MECLİS'TEKİ VAKA SAYISI YÜKSELMİŞTİ

TBMM'deki Koronavirüs vaka sayısı 37'ye yükselmişti. 4'ü milletvekili 20 kişinin tedavisinin tamamlandığı belirtilirken, Koronavirüs'e yakalanan AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedilmişti.

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