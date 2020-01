-S&P: ''Liderler, büyümeyle de meşgul olmalı'' PARİS (A.A) - 17.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) başekonomisti Jean-Michel Six, Avro Bölgesine üye ülkelerin liderlerinin ekonomik büyümeyle de meşgul olması gerektiğini söyledi. Six, BFM radyosuna yaptığı açıklamada, bölgedeki borç krizini çözmek üzere zirvelerde biraraya gelen liderlerin aynı zamanda büyümeyi de destekleyici önlemler hayata geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, Avro Bölgesi'nin çok ciddi bir resesyonla karşılaşması olasılığının S&P'nin temel senaryolarındakinden daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu. Six, kuruluşun, bölgenin ciddi bir resesyona girme olasılığını yüzde 40 olarak değerledirdiğini belirtti. Ciddi bir borç krizinden geçen Avro Bölgesi'ne üye ülkeler kamu borçlarını azaltmaları konusunda piyasaların yoğun baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Ancak pek çok uluslararası finans kuruluşu artık ekonomik faaliyetlerin yavaşladığı bölge için resesyon tehlikesinin de söz konusu olduğunu belirtiyor.