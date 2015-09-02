SP lideri Kamalak'tan AKP ile ittifak sinyali: Birleşin diyen dostlar var!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, 1 Kasım seçimlerinde AKP ile ittifak yapacakları iddialarına ilişkin “Arada, ‘birleşin’ diyen dostlar var” dedi.

CNN Türk’te yayınlanan “Ne Oluyor?” programına konuk olan Kamalak, Şirin Payzın’ın “Ak Parti ile resmi bir görüşme yapmıyorsunuz ancak ‘gayri resmi görüşmeler kapalı kapalı kapılar ardında devam ediyor’ deniyor. Durum öyle mi?” sorusuna “Arada dostlar var tabii. Arada dostlar var. Birlikten güç doğar, Türkiye şu an kritik durumdadır. Lütfen birleşiniz işbirliği yapın diyen dostlar var” yanıtını verdi.

Payzın’ın “Dostlar derken üçüncü şahıslar mı? Yoksa siz birilerini gönderiyorsunuz, AK Parti birilerini gönderiyor böyle bir görüşme mi?” sorusu üzerine Kamalak şöyle devam etti:

“Ak Parti'nin temeli bize dayanır. O noktada birçok ortak dostlar var.”