S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin BB olan kredi notunun görünümünü pozitiften durağana düşürdü.



Piyasaların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tatil olduğu günde Türkiye'nin kredi notunun görünümü düşürüldü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin BB olan kredi notunun görünümünü pozitiften durağana düşürdü.

Kuruluş, yükselen borç ve zayıflayan ihracat nedeniyle Türkiye'nin kredibilitesine yönelik risklerin arttığına dikkat çekti.

S&P, dış talepteki yavaşlama ve dış ticaretteki kötüleşmenin ekonomide denge sağlanmasını güçleştirdiğini ifade etti.

Yüksek cari açık ve dış borçların ekonomiyi şoklara karşı kırılganlaştırdığı kaydedildi.



Piyasalar tatilde



Borsa bugün tatil olduğu için görünümün düşürülmesinin piyasalara yansıması yarın olacak. HSBC gelişen piyasalar stratejisti Murat Toprak, S&P'nin kararının etkisinin sınırlı olacağını belirtti.