-S&P İtalya'nın kredi notunu düşürdü MİLANO (A.A) - 20.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), İtalya'nın ''A+'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''A''ya çekti, not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirledi. Kuruluştan yapılan açıklamada, karara, zayıflayan ekonomik büyüme görünümünü ve hükümetin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 120'sine ulaşan kamu borcunu azaltamayacağına yönelik endişeleri gerekçe göstererek, ülkenin zayıf ekonomik büyüme görünümünün İtalya'nın mali konsolidasyon programının etkinliğini sınırlayabileceği uyarısında bulundu. S&P, Avro Bölgesi'nin en yüksek ikinci kamu borcuna sahip ülkesi İtalya'nın bu borcunun önümüzdeki dönemde daha da yükseleceği ve beklentilerin üzerine çıkabileceği endişelerinin de kararda etkili olduğu vurgulandı. Kuruluş, not görünümünün ''negatif'' olarak belirlenmesinin ise ülkede süregelen politik farklılıkların İtalya'nın borç krizine etkin şekilde yanıt verme kabiliyetini sınırlama olasılığını yansıttığına dikkat çekti. İtalya ekonomisinin 2012 yılında yüzde 0,6 oranında daralacağı öngörüsünde bulunan S&P, ülke ekonomisinin 2013 ve 2014'te ılımlı bir toparlanma kaydetmesinin beklendiğini ifade etti. S&P, Avro Bölgesindeki borç krizine maruz kalan ülkeler arasında bulunan İtalya'nın kredi notunu düşüren ilk kredi derecelendirme kuruluşu oldu. İtalya'nın uzun vadeli kredi notu Ekim 2006'dan bu yana ''A+'' seviyesinde bulunuyordu. Öte yandan bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçen hafta İtalya'nın kredi notuna ilişkin değerlendirmesini bu ay sonunda tamamlayacağını açıklamıştı.