-S&P, İtalyan bankalarının kredi notunu düşürdü ROMA (A.A) - 22.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), aralarında İtalya'nın önde gelen bankaları Mediobanca ve Intesa Sanpaolo'nun da bulunduğu yedi bankanın uzun vadeli kredi notunu düşürdü. Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Mediobanca SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Findomestic Banca SpA, Banca IMI SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA ve Cassa di Risparmio bankalarının uzun vadeli kredi notunun düşürüldüğü, kredi not görünümlerinin de ''negatif'' olarak belirlediği belirtildi. S&P ayrıca, aralarında Unicredit'in de bulunduğu sekiz bankanın kredi not görünümünü ise ''durağan''dan ''negatif''e revize etti. Kuruluş, söz konusu 15 bankanın kredi notlarının tekrar düşürülebileceği uyarısında bulundu. Standard and Poor's, Salı günü İtalya'nın ''A+'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''A''ya çekmiş, not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluştan, karara, zayıflayan ekonomik büyüme görünümünü ve hükümetin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 120'sine ulaşan kamu borcunu azaltamayacağına yönelik endişeleri gerekçe göstererek, ülkenin zayıf ekonomik büyüme görünümünün İtalya'nın mali konsolidasyon programının etkinliğini sınırlayabileceği uyarısında bulunmuştu.