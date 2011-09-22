T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

S&P, İtalyan bankalarının kredi notunu düşürdü ROMA (A.A)

22 Eylül 2011 15:34

-S&P, İtalyan bankalarının kredi notunu düşürdü ROMA (A.A) - 22.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), aralarında İtalya'nın önde gelen bankaları Mediobanca ve Intesa Sanpaolo'nun da bulunduğu yedi bankanın uzun vadeli kredi notunu düşürdü. Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Mediobanca SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Findomestic Banca SpA, Banca IMI SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA ve Cassa di Risparmio bankalarının uzun vadeli kredi notunun düşürüldüğü, kredi not görünümlerinin de ''negatif'' olarak belirlediği belirtildi. S&P ayrıca, aralarında Unicredit'in de bulunduğu sekiz bankanın kredi not görünümünü ise ''durağan''dan ''negatif''e revize etti. Kuruluş, söz konusu 15 bankanın kredi notlarının tekrar düşürülebileceği uyarısında bulundu. Standard and Poor's, Salı günü İtalya'nın ''A+'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''A''ya çekmiş, not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluştan, karara, zayıflayan ekonomik büyüme görünümünü ve hükümetin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 120'sine ulaşan kamu borcunu azaltamayacağına yönelik endişeleri gerekçe göstererek, ülkenin zayıf ekonomik büyüme görünümünün İtalya'nın mali konsolidasyon programının etkinliğini sınırlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24