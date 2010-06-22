S&P İspanya'yı uyardı

T24- Standard & Poors, İspanyol ekonomisi ve bankalarına ilişkin uyarıda bulundu. İspanya için 2016'ya kadar açıklanacak yıllık ortalama büyüme beklentisini % 1'den % 0,7'e düşüren S&P, bankaları batık krediler konusunda uyardı.





S&P, emlak kredilerinde 2009-2011 dönemine ait batık kredi beklentisini 81,6 milyar Euro'dan, 99,3 milyar Euro'ya yükseltti. Geçen hafta bir açıklama yapan IMF 1. Başkan Yardımcısı John Lipsky, bazı küçük İspanyol bankalarının yardıma ihtiyaç duyabileceklerini, ancak bunun ülkedeki bütçe önlemlerini tehdit etmeyeceğini ifade etmişti.



Bu arada, İspanya Başbakanı Zapatero'nun, piyasaları yatıştırmak için kabine revizyonuna gitmeyi düşündüğü bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, Zapatero, başta ekonomi olmak üzere bazı bakanlıklarda değişikliğe gidebilir. Kaynaklar, kabine değişikliği için net bir tarih vermezken, Zapatero'nun, kararını piyasa koşullarına göre vereceğini belirtiyor.



İspanya'da işsizlik oranı birinci çeyrek itibariyle % 20,05 ile rekor düzeyde bulunuyor. Zapatero hükümeti, geçen yıl % 11,4 olan bütçe açığını 2013'te % 3'ün altına indirmeyi hedefliyor.



İspanya Ekonomi Bakanı Elena Salgado, bütçe hedeflerini tutturmak için vergileri artırma olasılığını gözardı etmediklerini söyledi. İspanyol basınına demeç veren Salgado, gelirlerin giderleri karşıladığından emin olmaları gerektiğini ifade etti.